İki köye daha sentetik çim saha

Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Konursu'nun ardından Akşar ve Mutlu köylerine de sentetik çim saha yapılacağını açıkladı.

Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Konursu'nun ardından Akşar ve Mutlu köylerine de sentetik çim saha yapılacağını açıkladı.



Spor Toto yönetim kurulu tarafından taleplerin kabul edildiğini belirten Elçi, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Akşar ve Mutlu köylerimizde gençlerimizin sentetik çim futbol sahası talepleri olmuştu. Çalışmalar neticesinde Spor Toto Yönetim Kurulu bu iki talebimizi onaylamış ve protokolleri imzalanıyor.

Bayburt ve Bayburt gençliği hizmetlerin en iyisine layıktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Akşar ve Mutlu gençliğine hayırlı olsun."



