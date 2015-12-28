İki Gündür Ulaşılamayan Gençten Acı Haber!

Bayburt Gümüşhane il sınırı yakınında,vauk dakı geçiti Duymadık köyü yakınlarında dere içerisine uçan 69 AR 390 plakalı aracın sürücüsü Alper Kaldırımoğlu’nun (31) cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre iki gün önce Trabzon’a gitmek üzere Bayburt’tan ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenilen Alper Kaldırımoğlu’nun telefon sinyalinin takibi üzerine yerinin tespit edilmesiyle başlatılan arama sonrasında, arama ekipleri Vauk dağı geçiti güzergahında bulunan ve Gümüşhane’ye bağlı Duymadık köyü yakınlarında dereye uçan araç içerisinde Alper Kaldırımoğlu’nun cansız bedenine ulaştılar. Olay yerine Afad ve İtfaiye ekipleri sevk edildikten sonra savcı tarafından yapılan inceleme sonrasında araç içerisinden çıkarılan Kaldırımoğlu’nun cesedi Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaldırımoğlu’nun cesedi daha sonra otopsi için Trabzon adli tıp kurumuna gönderilecek.

Bu gün yapılan kongrede CHP Bayburt İl Başkanı seçilen İbrahim Kaldırımoğlu’nun oğlu, Alper Kaldırımoğlu’nun ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.