İhtiyacı olan makineyi kendi üretti

Bayburt 21 Şubat sanayi sitesi esnaflarından Muhammed Karagöz kendi imkanları ile plastik yıkama makinesi yaptı.

Plastik yıkama makinesinin piyasa değerinin 22 bin lira civarında olduğunu, makineyi kendi imkanları ile 4 bin liraya yaptıklarını belirten Bayburt plastik sahibi Muhammed Karagöz açıklamasına şöyle devam etti;

1984 yılından beri Bayburt’ta plastik boru geri dönüşüm imalatında bu işte çalışıyoruz, Bayburt şartlarında baya zorlanıyoruz, bu makinenin maliyeti baya yüksek, biz kendi imkanlarımızla yaptık, bu makinenin geri dönüşümü var çevreyi kirletmiyor biz bunu geri kazanıyoruz. Ekonomiye katkısı oluyor, işçi çalıştırıyoruz, devletimize katkısı oluyor.

Baştaki Kırma bölümüne hurda plastiği atıyoruz, ham madde çıkıyor havuza düşüyor, havuzda yıkanıyor hijyenik ve tertemiz bir şekilde ham madde haline dönüşüyor, çöpe gidecek malzemeyi biz ham madde olarak yapıyoruz, biz bunu elektrik borusunda kullanıyoruz.

