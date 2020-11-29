İHH,Öksüz ve Yetim 50 gence spor yapma olanağı sunacak

İHH Bayburt şubesinden öksüz ve yetimler için yeni proje.

İHH Bayburt şubesi öksüz ve yetimler için yeni projesini Bayburt Valisi Cüneyt Epcimle imzaladı.Bayburt İHH şube Başkanı İlhami Polat yaptığı açıklamada:

Proje Amacı:

Bu proje ile Bayburt ilinde yaşayan yetim,öksüz veya maddi imkanı yetersiz 50 gence spor yapma olanağı sunarak onlara sporu sevdirmek, sporu hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek.

Boş zamanlarını yararlı aktiviteler ile değerlendirmek. Kötü alışkanlıklardan uzak tutarak kendilerine güvenen bireyler olarak yetiştirmesini sağlamak, toplumdaki diğer gençler ile fırsat eşitliğini sağlamak amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, sporun gençler üzerinde anlam ye önemini belirten ye sporun kötü alışkanlıklardan uzak durmadaki rolünü anlatan seminerler düzenlenecek, ayrıca proje kapsamında yapacağımız futbol, basketbol ye yüzme etkinlikleri ile çocuklarımızın zinde kalmaları sağlanacaktır.

Bu etkinliklerin yanı sıra çocuklarımıza piknik,gezi,sinema,kitap okuma gibi sosyal ve kültürel etkinliklerde yaptırılacaktır.

Hedefler:

1. 9-18 yaş aralığındaki yetim,öksüz veya maddi imkanı yetersiz 50 gence spor etkinlikleri ile sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak.

2. 9-18 yaş aralığındaki yetim. öksüz veya maddi imkanı yetersiz 50 gence birlikte çalışma ve takım olma bilinci kazandırmak.

3. 9-18 yaş aralığındaki yetim öksüz veya maddi imkanı yetersiz 50 gence sağlıklarını etkileyecek kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak.

4. 9-18 yaş aralığındaki yetim öksüz veya maddi imkanı yetersiz 50 gencin sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamak.

5. 9-18 yaş aralığındaki yetim, öksüz veya maddi imkanı yetersiz 50 gence kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.

6. 9-18 yaş aralığındaki yetim, öksüz veya maddi imkanı yetersiz 50 gence özgüven kazandırmak.

Öksüz ve Yetim 50 gence spor yapma olanağı.