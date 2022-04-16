İHH 'dan yetim çocuklara iftar

Vali Cüneyt Epcim, her yıl Ramazan ayının 15’inde çeşitli etkinliklerle anılan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Bayburt İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Bayburt Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği iftara katıldı.

BAYBURTGÜNDEM-İftarda aralarındaki atışmalarla yüzleri güldüren Karagöz – Hacivat oyunu sergilendi. Yetimlere hediyeler takdim edildi.

Vali Cüneyt Epcim iftar sonrası yaptığı konuşmada organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcıları saygıyla selamladığını ifade etti. Ramazan ayını güzel bir şekilde geçirdiklerini söyleyen Vali Epcim, Ramazan atmosferinin Bayburt’ta bir başka yaşandığını belirtti.

Ramazan ayının aynı zamanda Kur’an ayı olduğunu anlatan Vali Epcim, vatandaşların da bu ayı Kur’an’dan aldıkları ilhamla değerlendirdiklerini kaydetti.

Vali Epcim, iftar programının da aynı ilhamla düzenlendiğini ve bu anlayışla yetimlerle bir arada olduklarını ifade etti. ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ felsefesini kendilerinin de benimsediğine dikkat çeken Vali Epcim, “Bugün burada Belediye Başkanımıza böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Proje ortağı İHH Başkanımız, değerli Hocamız İlhami Polat’a çok teşekkür ediyorum. Yetimlerimize de şunu söylemek istiyorum; her zaman sizlerin yanınızdayız, sizlerle birlikteyiz. Gecemizin mübarek olmasını ve hayırlı akşamlar diliyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise çeşitli nedenlerle yetim kalmış çocuklarla iftarda bir arada bulunduklarını dile getirdi. Dünya genelinde 400 milyona yakın yetim bulunduğunun araştırmalara yansıdığını bildiren Başkan Pekmezci, “Biz de yetim bir Peygamber’in ümmeti olarak bugün burada yetimlerle beraber olmanın derin mutluluğu içerisindeyiz. Bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyuruluyor; ‘Siz yetim bir çocuğun saçını okşarsanız, okşadığınız saç kadar size sevap geri döner.’ İnandığımız şekliyle bu kadar değer verilen, bu kadar mana yüklü konularda Bayburt Belediyesi ve İHH ortaklığında yetim çocuklarımızı bir araya getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Rabbim yetimleri olmayan yeni bir dünyada, huzurun ve mutluluğun olması dileğiyle hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı dolayısıyla yapılan ibadetlerin kabulünü dileyen Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhami Polat da İslam işbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında Ramazan ayının 15’inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilmesine karar verildiğini bildirdi. Geleneksel hale getirilen iftar programıyla bugünü idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarına vurgu yapan Polat, “Asıl amacımız Allah’ın emanetleri bu yavrularımıza sahip çıkmak, onların sorunlarını dile getirmek, ihtiyaçlarını karşılamak, şefkat ve merhametle onlara kucak açmak ve daha da önemlisi onların bu mutlu gününde sevinçlerine ortak olmaktır. Bu yavrularımıza destek veren tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok değerli Valimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bizlere bugün kapılarını açan, iftar sofrasında bizleri bir araya getiren Bayburt Belediyesi’ne, Başkanımız Hükmü Bey’e ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Hacivat ve Karagöz oyunu sergilendi. Davetlilere hediyeler takdim edildi.

İftar programı günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi İdris Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yardım gönüllüleri katıldı.