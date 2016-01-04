İHH 'DAN BAYIR BUCAK TÜRKMENLERİNE 5 TIR YARDIM

Kurtuluş Savaşı'nın bunun örneği olduğuna işaret eden Memiş, "Bizi silahsız bırakabilirsiniz, bizi ekmeksiz bırakabilirsiniz, bizi aç bırakabilirsiniz ama bizi vatansız bırakmaya gücünüz yetmeyecektir. Dün yetmedi, bugün de yetmeyecektir. İnşallah biz Müslümanlar olarak Müslüman Türk kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yardımlarımız da katlanarak devam edecektir" diye konuştu.
İHH İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şube Başkanı Polat ise Türkmendağı'ndaki Türkmenlere yapılan zulmün kabul edilir cinsten olmadığını vurgulayarak, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bizler her zaman mazlumların, gariplerin, gurabaların yanında olduk. Zalimlerin de karşısında her zaman dimdik durmaya çalıştık, bundan sonrada duracağız" ifadesini kullandı.
Bayburtlu hayırseverlerin bağışlarıyla 5 tırlık un temin ettiklerini belirten Polat, şunları kaydetti:
"Bu yardımın yaklaşık maliyetleri 150 bin lira. Buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. Suriye'deki kardeşlerimiz, Türkmen Dağı'nda yaşayan kardeşlerimiz, Bayırbucak Türkmenleri yalnız değildir. Onları zalim Esed'in eline bırakmayacağız. Zalim Rusya'ya teslim etmeyeceğiz. Onların yanında olduğumuzu buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bağış yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum."
Türkmenlere ulaştırılmak üzere temin edilen 5 tırlık yardım konvoyu, okunan duanın ardından bölgeye gönderildi.