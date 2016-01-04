İHH 'DAN BAYIR BUCAK TÜRKMENLERİNE 5 TIR YARDIM

Türkmenlere ulaştırılmak üzere Bayburt'tan toplanan yardımlar dolayısıyla Bayburt Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali Vekili Abdulhamit Karaca, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, İHH İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şube Başkanı İlhami Polat, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Ensar Vakfı Bayburt Şube Temsilcisi Mehmet Battal, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, "Dünyaya ilan ediyoruz ki biz Müslüman Türk milleti olarak var olduğumuz sürece sizin zulümlerinizi engelleme adına yapılması gereken her şeyi yapacağız. Bugün malımızla Bayırbucak Türkmen kardeşlerimizin yanındayız, yarın gerektiğinde canımızla, kanımızla yanlarında olacağız" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın bunun örneği olduğuna işaret eden Memiş, "Bizi silahsız bırakabilirsiniz, bizi ekmeksiz bırakabilirsiniz, bizi aç bırakabilirsiniz ama bizi vatansız bırakmaya gücünüz yetmeyecektir. Dün yetmedi, bugün de yetmeyecektir. İnşallah biz Müslümanlar olarak Müslüman Türk kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yardımlarımız da katlanarak devam edecektir" diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şube Başkanı Polat ise Türkmendağı'ndaki Türkmenlere yapılan zulmün kabul edilir cinsten olmadığını vurgulayarak, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bizler her zaman mazlumların, gariplerin, gurabaların yanında olduk. Zalimlerin de karşısında her zaman dimdik durmaya çalıştık, bundan sonrada duracağız" ifadesini kullandı.

Bayburtlu hayırseverlerin bağışlarıyla 5 tırlık un temin ettiklerini belirten Polat, şunları kaydetti:

"Bu yardımın yaklaşık maliyetleri 150 bin lira. Buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. Suriye'deki kardeşlerimiz, Türkmen Dağı'nda yaşayan kardeşlerimiz, Bayırbucak Türkmenleri yalnız değildir. Onları zalim Esed'in eline bırakmayacağız. Zalim Rusya'ya teslim etmeyeceğiz. Onların yanında olduğumuzu buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bağış yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum."