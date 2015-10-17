İHH BAYBURT’TA 200 AİLEYE KURBAN ETİ DAĞITTI.

Kurban eti dağıtımı ile ilgili bilgi veren Polat, "İHH İnsani Yardım Vakfı, 2015 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 99 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştırdı. Bu sene de kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılan İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam etti.
Ayrıca Bayburt İHH Şube Başkanlığı olarak, Bayburt Merkez ve Köylerde 5-11 yaşındaki “yetim ve öksüz” ilköğretim öğrencilerinden Bayburt’a kayıtlı 68 öğrencimize ilköğretim ders müfredatında gerekli olan defter, kalem, boya seti, cetvel takımı gibi tüm kırtasiye ihtiyaçlarını giderecek ve bunları rahatlıkla okula götürmesi için de bir okul çantası içeren Kırtasiye malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.