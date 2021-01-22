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(İHH) Bayburt temsilcisi Polat,Gazetemizi ziyaret etti.

(İHH) Bayburt temsilcisi,Başkanı İlhami Polat Gazetemizi ziyeret ederek açıklamalarda bulundu.

(İHH) Bayburt temsilcisi Polat,Gazetemizi ziyaret etti.
22 Ocak 2021 Cuma 16:07

Başkan İlhami Polat:

           Bayburt İlimizin Yardım konusunda Türkiye’nin en Başta gelen vilayetidir.Bayburtlu her daim bizlerin bu konularda övüncü olmuştur.Bayburt Kıbrıs savaşında,Türkiye’nin  en çok yardım gönderen vilayetidir.

           Bizle Uluslar arası bir kuruluş olan “İnsani yardım Vakfı” temsilciliğinde Bayburt’ta 78 yetimin tüm ihtiyaçlarını gideriyor ve hemşerilerimize yardımları ulaştırmak için çalışıyoruz.Dünyada 400 Milyon yetim var.Biz İHH olarak 100 bin yetime ancak ulaşabiliyoruz.Bayburt İHH olarak Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi Ailelere Nakdi ve ayni yardımlar yapmaya çalıştık.

Yardım sever hemşerilerimize  ve Bayburt İHH ekibimize sizin aracılığınızla teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

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