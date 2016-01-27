İ.H.H. Bayburt Şubesi Milli Eğitim Müdürü Atanur ÇAĞLAYAN’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

İ.H.H. Bayburt Şubesi başkanı İlhami Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri; ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Bayburt Şubesi başkanı Veysel Akbaş; Milli Eğitim Müdürümüz Atanur ÇAĞLAYAN’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette Türkmen dağı yardım kampanyasına ilişkin konularında konuşulduğu ziyarette; Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü ve İHH yardım Derneğe işbirliğiyle ortak bir yardım kampanyası başlatılabileceği ve ''her sınıfın bir yetimi var'' kampanyası konularında detaylı bir çalışma yapılabileceği hususunda görüş birliğine varıldı. Ziyaret sonucunda yardım kampanyalarının hayata geçirilmesi için taraflar arasında bir üst kurul oluşturularak detaylı çalışma yapılmasına karar verildi.