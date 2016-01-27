İ.H.H. Bayburt Şubesi Milli Eğitim Müdürü Atanur ÇAĞLAYAN’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

İ.H.H. Bayburt Şubesi başkanı İlhami Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri; ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Bayburt Şubesi başkanı Veysel Akbaş; Milli Eğitim Müdürümüz Atanur ÇAĞLAYAN’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İ.H.H. Bayburt Şubesi Milli Eğitim Müdürü Atanur ÇAĞLAYAN’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
banner330
 Ziyarette Türkmen dağı yardım kampanyasına ilişkin konularında konuşulduğu ziyarette; Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü ve İHH yardım Derneğe işbirliğiyle ortak bir yardım kampanyası başlatılabileceği ve ''her sınıfın bir yetimi var'' kampanyası konularında detaylı bir çalışma yapılabileceği hususunda görüş birliğine varıldı. Ziyaret sonucunda yardım kampanyalarının hayata geçirilmesi için taraflar arasında bir üst kurul oluşturularak detaylı çalışma yapılmasına karar verildi.
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
HEDEFİMİZ BAYBURT'U EMİTT FUARI'NDA TANITMAK
Sonraki Haber
ŞİDDET EN FAZLA İSTANBUL'DA, EN AZ BAYBURT'TA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.