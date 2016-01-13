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IGMG Heyetinden Başkan Memiş'e Ziyaret

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Onursal Başkanı Yavuz Çelik Karahan ve beraberindeki heyet, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.

IGMG Heyetinden Başkan Memiş'e Ziyaret
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 Ziyarette Ak Parti Bayburt Milletvekili ahap Kavcıoğlu ile Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal da yer aldı.

Ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Kavcıoğlu, İl Başkanı Kobal ve Karahan’a teşekkür eden Başkan Memiş, çalışmalarında başarılar dileyerek IGMG Onursal Başkanı Yavuz Çelik Karahan’a  Bayburt’un tarihi mekânlarının Bayburt taşından yapılmış biblolarını hediye etti.


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