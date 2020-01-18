İFFETLİ KADINLAR YAD EDİLDİ

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri(BÖF) Büro Amirliği; tarih bilincini genç kuşaklara aktarmak ve aşılamak için başlattığı "Tarih Işığında Kahvehane Muhabbetleri" Projesini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği(ŞAGDER) Yönetim kurulu üyeleri ve şehit yakınları gaziler ile beraber Aydıntepe İlçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyünde bulunan İffetli Kadınlar Anıtı ziyaret edildi.

Ziyaret kapsamında köy meydanındaki kahvehanede , Köy Muhtarı Enver Gür, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı (ŞAGDER ) Selami Köksal ve Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri(BÖF) Büro Amirliği yetkilileri burada Ermeni Zulmünü ve vahşetini yaşayanların torunlarından Ermeni zulmünü dinledi Duygusal anlar yaşandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri(BÖF) Büro Amirliğinin başlatmış olduğu bu projenin tarihimizi unutmamak ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok faydalı ve yararlı olduğunu ifade eden Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Selami Köksal;" Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde dediği gibi Tarih; Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur.

Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

İşte Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri(BÖF) Büro Amirliği de bu düşünceyle yola çıkmış ve "Tarih Işığında Kahvehane Muhabbetleri" Projesini hayata geçirmiştir.

Derneğimiz her zaman bu projenin içinde yer almıştır ve bugün de bir yenisiyle daha beraberdir.Ve bundan sonra da böyle projeler de olmaya devam edecektir.

Aydıntepe özellikle ilçemize bağlı Yukarı Kırzı Köyümüz Bayburt tarihi için çok öneml bir yerdir.

Burada bir vahşet bir katliam bir dram yaşanmıştır.Bu köyümüzde yaşayan Müslüman Türk Kadınlarımız analarımız bacılarımız Ermeni Saldırısına maruz kalmış ve bu saldırlardan dolayı kendilerini su kuyularına atarak hayatlarını kaybetmişlerdir.

Bunların Anısını Yaşatmak için Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği öncülüğünde Başta Bayburt Valiliği ve Köy Muhtarımız Enver Gür, Bayburt Belediyesi Aydıntepe Belediyesi Ve Aydıntepe Kaymakamlığı ve Arpalı Belediyesinin destekleri ile yapıp 19 Kasım 2017 tarihinde açtığımız İfffetli Kadınlar Anıtını Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerimiz,şehit yakınlarımız ve gazilerimiz öncülüğünde Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri(BÖF) Büro Amirliği Yetkileri ile beraber ziyaret ederek burada bu vahşete tanıklık edenlerin torunlarını dinleyerek şehitlerimizi bir kez daha dualarla yat ettik.

Bize bu fırsatı verdikleri için ve bu anlamlı ve örnek projeyi Bayburt'umuza kazandırdıkları için Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri(BÖF) Büro Amirliği ne teşekkür ediyorum"Dedi