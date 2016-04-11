İdealist Öğrenciler Kulübünden "Kutlu Doğum" programı

Bayburt Üniversitesi, Ensar Vakfı Bayburt Şubesi ile Bayburt Üniversitesi İdealist Öğrenciler Kulübü tarafından "Kutlu Doğum" programı gerçekleştirildi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşan Vali Yusuf Odabaş, ilahi mesaj olan Kur'anı Kerim'in Hazreti Peygamber aracılığıyla insanlığa ulaştığını ve ilk emrinin "Oku" olduğunu ifade ederek, "Kuran-ı Kerim bu kutlu emrinden sonra tüm insanlığı kucakladı" dedi.Odabaş, Müslümanların Hazreti Peygamberin doğum gününü Kutlu Doğum Haftası olarak kutladığını dile getirerek, "O insanlığa rehber olarak gönderildi. O doğumunun kutlanmasına ihtiyacı yok. Aksine bizlerin, bütün insanlığın kurtuluşu için O'nun doğumundan ebediyete kadar intikal eden, hayatının bilinmesine, anlanmasına, getirdiği Kuran-ı Kerim ve hadisi şeriflerin, sünnetinin yaşanmasına, yaşatılmasına, gençlerimize öğretilmesine ihtiyacımız var. O nedenle biz Kutlu Doğum Haftası’nı kutluyoruz." diye konuştu.Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise Müslümanların bir vücut gibi olduğunu kaydederek, "Birinin eline diken batsa diğerinin ciğeri sızlar. Yunus'un ifadesiyle, 'yaradılanı hoş görürüz Yaradan'dan ötürü'. Bugünlerde özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda her gün neredeyse şehit haberleri, gazi haberleri alıyoruz. Bu birliğe, beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.Sema gösterisi ve Ensar Vakfı Kız İlahi Korosu tarafından okunan ilahilerle devam eden program, Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak’ın "Müslümanın Kur’an-ı Kerim ile Münasebeti" konferansı ile sona erdi.Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.