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İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YAPILACAK

Bayburt Belediyesi kentte kurulacak olan şehir şebekesi içme suyu arıtma tesisi için çalışmalarını son sürat devam ettiriyor.

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YAPILACAK
02 Ocak 2021 Cumartesi 13:17

Çalışmalar kapsamında Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,  Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Devlet Su İşleri Trabzon Bölge Müdür Yardımcısı Halis Saka,  Devlet Su İşleri Bayburt İl Müdürü Mustafa Koray Torun, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Plan Proje Müdürü Ramazan Aydoğdu, Bayburt Belediyesi teknik ekibi ve DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü’nden gelen heyet Bayburt Belediyesi’nde bir toplantı gerçekleştirdiler.

Proje süreci, imalat süreci ve tesisin nereye kurulacağının değerlendirilerek fikir alış verişinde bulunulan toplantının ardından Başkan Pekmezci, beraberindeki heyetle birlikte arıtma tesisinin yapılabileceği kaynaklarda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bayburt’umuzun en büyük sorunlarından biri olan şehir şebekesi içme suyunun sertlik oranındaki problemi inşallah çözüyoruz. Bayburt için kızıl elmamız dediğimiz projemiz hayata geçtiğinde hemşehrilerimiz artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacak. İnşallah evlerimizin çeşmelerinden akan su pet şişelerde satılan su kalitesinde olacak. DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğünden gelen heyetle toplantılarımıza devam ediyoruz inşallah proje süreci tamamlanır tamamlanmaz yapımına başlayacağız ve Bayburt’un kronikleşen sorunlarından birine daha son vermiş olacağız.” İfadelerini kullandı.

Etiketler; #Bayburt İçme suyu
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