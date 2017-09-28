I. Uluslararası Organik Tarım Ve Biyoçeşitlilik’ Sempozyumu Açış Konuşmaları İle Başladı

Bayburt Üniversitesi Bâberti Külliyesi, 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu’nda düzenlenen I. Uluslararası Organik Tarım Ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu Ve Çalıştayı 27 Eylül 2017 tarihinde başladı.

Açış konuşmasını Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal yaptı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun konuşmasında, ‘Bayburt Üniversitesi olarak bu sempozyumun bizim için çok büyük önem taşıdığını, misyon farklılaşmasına gidileceğinden üniversite olarak iki alan seçtiklerini, birincisi sosyal bilimler diğerinin ise organik tarım olduğunu belirtti. 20’e yakın kurum, 50'yi aşkın üniversiteden ve 200'ün üzerinde bilim insanının katıldığı sempozyumun Bayburt Üniversitesi’nin misyon farklılaşması yönündeki çizgisiyle birebir örtüştüğünü, sempozyumun sonuç bildirgesinden yerel ve ulusal anlamda yön verecek bir takım tespitler beklediğini kaydederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ayrıca Bayburt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdurrahman Sefalı tarafından düzenlenen Biyoçeşitlilik konulu resim sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

27-29 Eylül 2017 tarihleri arasında üç gün sürecek olan sempozyumda yurt içi ve yurt dışından gelen 200’e yakın akademisyenin 186 bildiri sunacağı belirtildi.