Hz. Peygamber ve Güven Toplumu Konulu Konferansı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Kutlu Doğum Haftası tüm Türkiye'de kutlanmaya devam ediyor. Etkinliklerin Bayburt ayağında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından 24 Nisan 2017 Pazartesi günü Şair Zihni Kültür Merkezinde “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konulu bir konferans verildi.

Programa Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Jan. Albay İbrahim Vural, kurum amirleri, akademisyenler, kuruluş temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldılar. Rektör Coşkun konuşmasında Müslümanların kendi içlerindeki güven problemlerinden ve bu problemlerin çözümünde alınacak önlemlerden bahsetti.

