Huzurumuzu bozanlara prim vermeyeceğiz

Belediye Başkanımız Mete Memiş dün akşam saatlerinde Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı. Başkanımız Memiş birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı mesajında şu ifadelere yer verdi.

Başkentimiz Ankara'nın göbeğinde gerçekleştirilen 28 vatandaşımızın hayatını kaybettiği onlarca vatandaşımızın da yaralandığı hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bölgemizde oluşturulan kaos ortamının etkilerinin ülkemizde de hissettirilmesini amaçlayan bu menfur saldırı karşında bir olup birlik olup huzurumuzu ve güvenliğimizi bozmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz.

Bu vesile ile bu menfur terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet acılı ailelerine baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza ise yüce rabbimizden acil şifalar vermesini niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.



