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Huzur Evi'nde 35 kişinin testi poziif!

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi'nde 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum çalışanı 35 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Huzur Evi'nde 35 kişinin testi poziif!
27 Nisan 2020 Pazartesi 12:49

Valilik soruşturma başlattı.

"Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir.

Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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