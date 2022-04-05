Hutbe okuma yarışmasında,Hafız Yusuf Buğra Aktaş bölge ikincisi oldu

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Erzurum’da Yapıldı.Hafız Yusuf Buğra Aktaş bölge ikincisi oldu.
BAYBURTGÜNDEM- 1 Nisan 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü' nün düzenlediği Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Genç Hatipler Hutbe okuma yarışması Erzurum’da yapıldı. 11 ilin birincilerinin katıldığı bölge finalinde Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Yusuf Buğra Aktaş bölge ikincisi oldu.
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar yaptığı açıklamada Hafız Yusuf Buğra Aktaş, Bayburt Anadolu Öğretmen Lisesi İdareci ve öğretmenlerini tebrik ettiğini ve başarılarının devamını beklediğini belirtti.
İlgili Galeriler