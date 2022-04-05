Hutbe okuma yarışmasında,Hafız Yusuf Buğra Aktaş bölge ikincisi oldu

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Orman Haftası nedeni ile düzenlenen doğa, orman ve ağaç sevgisi konulu resim, şiir yarışmasında derece alan öğrencilere düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

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