'Hızlı Tren' projesinde ibre yeniden Bayburt'a döndü!

Güzergah tartışmalarıyla bölgenin son 10 yılını meşgul eden demiryolu hattındaki alternatif proje ile Bayburt yeniden gündeme geldi.

Erzincan-Trabzon demiryolu güzergahı olarak uzun yıllardır söylenegelen proje, bir süre de Aşkale-Bayburt-Rize güzergahı olarak gündemdeki sıcak yerini koruyacak.

Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü’nün 27 Şubat 2020 tarih ve 405744 sayılı yazısı ile Erzurum (Aşkale)-Bayburt-Rize (İyidere) Demiryolu Projesi için çalışmalara başladığı, Erzurum (Aşkale)-Rize (İyidere) Demiryolu Projesi için güzergah üzerinde bulunan belediyelere görüş sorduğu ve proje çalışmalarına başladığı bilgisi bölgede dolaşıyor.

Bölgede Trabzon ve Gümüşhane kıyametler koparırken, Rize hızlı tren müjdesi ile mutlu, Aşkale farkında değil, Bayburt ise konunun en yorgun şehri.

Son 10 yılda Bayburt siyasilerinin en çok saçmaladığı, bir çoğunun resmen kaçtığı bu çetrefilli konu ile ilgili özellikle bir iki basın kuruluşu ile birkaç STK oldukça mücadele verdi.

Trabzon basınında yer alan, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü’nün güzergahta yer alan 4 belediyeden çalışma yapmalarını istediği türünden iddianın Bayburt tarafında karşılığı yok.

Konuyla ilgili görüşlerini sorduğumuz Bayburt Belediyesi, kendilerinden böyle bir talepte bulunulmadığı bilgisini aktardı.

