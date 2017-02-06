HIRSIZLIK HARİTASINDA ALTIN MADALYA BAYBURT’UN OLDU

Açılan davalardaki suç sayıları göz önüne alınarak hazırlanan adli istatistiklere göre, 2011-2015 döneminde en az hırsızlık olayı, sırasıyla Bayburt, Tunceli, Gümüşhane ve Ardahan’da yaşandı

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2011-2015 yıllarında “mal varlığına karşı işlenen suçlar”a ilişkin istatistikleri tamamladı. Beş yıllık süreçte hırsızlık suçu gerekçesiyle açılan dava sayısı azaldı. Türkiye genelinde 2011’de 253 bin 404, 2012’de 322 bin 933, 2013’te 243 bin 957, 2014’te ise 216 bin 537 dava hırsızlık suçu gerekçesiyle açıldı. Bu rakam önceki yıl 213 bin 916’ya düştü. Hırsızlıktan verilen hapis cezalarında ise artış yaşandı. Bu sayı 2011’de 43 bin 768, 2012’de 50 bin 204, 2013’te 63 bin 393, 2014’te 68 bin 802 iken, önceki yıl 76 bin 978’e yükseldi.

Tabii ki rekor İstanbul’un

Hırsızlık suçundan 2011’de 84 bin 11 olan beraat kararı sayısı, 2012’de 85 bin 535, 2013’te 77 bin 26, 2014’te 58 bin 199 oldu. Bu rakam 2015’te 53 bin 276’ya geriledi. Suç sayılarının illere göre dağılımına bakıldığında 2011-2015’te Bayburt, Tunceli, Gümüşhane ve Ardahan listenin en altında yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya ise en fazla hırsızlık suçunun işlendiği iller oldu.

2011’den 2015’e kadar geçen sürede açılan davalardaki hırsızlık suçu sayısı Bayburt’ta 661 , Tunceli’de 664, Gümüşhane’de bin 31, Ardahan’da bin 112 olarak istatistiklere yansıdı. En fazla suç sayısına sahip İstanbul’da ise bu rakam 258 bin 548, İzmir’de 82 bin 323, Ankara’da 75 bin 582, Antalya’da 59 bin 352 olarak belirlendi.