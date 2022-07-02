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Heybetepe’de Köy İçi Yollar Tarihinde İlk Kez Asfaltla Kaplandı

Vali Cüneyt Epcim, Merkez’e bağlı Heybetepe Köyü’nde sürdürülen köy içi asfalt çalışmalarını inceledi.

Heybetepe’de Köy İçi Yollar Tarihinde İlk Kez Asfaltla Kaplandı
02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:54

BAYBURTGÜNDEM-  İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında köy içi yollar asfaltla kaplandı. Vali Epcim, çalışmalara ilişkin Heybetepe Köyü Muhtarı Nihat Aydemir ve köy sakinleriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Epcim, çalışmaların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak ekiplere teşekkür etti.

Vali Cüneyt Epcim’e incelemeleri sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.

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