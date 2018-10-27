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HEMŞERİMİZ VASİP ŞAHİN ANKARA VALİLİĞİNE ATANDI..

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 20 ile yeni vali atandı. Ankara Valisi Vasip Şahin oldu.

HEMŞERİMİZ VASİP ŞAHİN ANKARA VALİLİĞİNE ATANDI..
27 Ekim 2018 Cumartesi 10:20

17 ekim 2018 tarihli Valiler kararnamesi kapsamında İstanbul Valisi olarak görev yapan Vasip Şahin'in Ankara Valisi olarak atanmasına karar verildi.

Vasip Şahin 1964 yılında Bayburt'ta doğmuştur ve 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Vasip Şahin ayrıca sırasıyla Küre, Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudurnu, Kızılcahamam kaymakamlıkları, Düzce Vali Yardımcılığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünde görev almıştır.

Daha sonra Vasip Şahin 11 Mayıs 2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Düzce Valisi olmuştur.

Şahin 3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atandı.

16 Eylül Valiler kararnamesi ile Vali olarak İstanbul'a atanan Vasip Şahin, evli ve üç çocuk babasıdır.

Vasip Şahin 27 Ekim 2018 tarihli atama kararlarına göre Ankara Valisi olarak görev yapacaktır.

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