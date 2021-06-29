 ﻿
banner520

Hemşerimiz Halit Kacır’ın ikinci Romanı “Kurt Yaylası” yayınlandı.

Bayburtlu Hemşerimiz Emekli İmam Yazar,Halit Kacır’ın ikinci Romanı Kurt yaylası yayınlandı.

Hemşerimiz Halit Kacır’ın ikinci Romanı “Kurt Yaylası” yayınlandı.
29 Haziran 2021 Salı 11:06

Halit Kacır’ın  Kaleminden Roman hakkında:

İnsan hayal kurarken her zaman en büyük hayalini gerçekleştirmek ister. Kalbinin içinde gerçekleşme olasılığı olmayan ne var ne yok onları yaşatmak ister. Kimse hayallerini kabusa döndürmek istemez. İnsan ister ki gerçekte bulamadığını hayalinde bulsun. Adı üstünde hayaldir işte. Roman da böyledir. Okuyucu yaşanmışlığın ortasında kendini bulur. Yaşayıp maziye gömdüğü anılarını yeni bir dünya ile canlandırmak ister.

Kırları, dağları, bayırları, yeşiliyle yazları ve karlarıyla kışları özlenen hayatın kendisini romanda yaşamak ister. Hülasa herkes kurgusal hikâyelerde kendisini bulur. Ve okuyucu hikâyenin başrol oyuncusu olmak ister.

Gerçekte yaşanmışların başrol oyuncusu olmak istiyorsanız buyurun haksızlığın üstesinden siz gelin..

Halit Kacır Kimdir.?

1961 Bayburt doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini bu şehirde tamamlamıştır.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Diyanet personeli olarak, Gümüşhane / Kelkit ve İstanbul’da görev süresini tamamladıktan sonr 2013 yılında kendi isteği doğrultusunda emekliye ayrılmıştır.

Hâlihazırda Kocaeli / Danca’da gayrimenkul sektöründe çalışma hayatını sürdürmektedir.

Önceki Haber
Pendik belediyesi Derneği yıktırdı,Arsayı acele satlığa çıkarttı.
Sonraki Haber
Sanatçılar Derneğinden,Padişahlar Resim Sergisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.