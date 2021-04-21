Hemşerimiz Bedrettin Dalan,Bayburt’un İl oluşunda yaşananları anlattı.

Hemşerimiz Bedrettin Dalan o günlere dair hatıralarını anlattı.

İstanbul Eski Belediye Başkanı Hemşerimiz Bedrettin Dalan Bayburt’un Vilayet olmasında Başkanlığı dönemindeki Bayburt ziyaretinin önemli bir rol oynadığını belirtti.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Bayburt’un Vilayet yapılması için nasıl söz verdiğini,Bayburt’ta nasıl karşılandığını,Bayburtlu Hemşerilerimizin Vilayet olma isteğinin hat safhada olduğunu belirttiği söyleşisinde,Başkan seçildiği günden itibaren Bayburtlu Hemşerilerimizin kendisine nasıl sahip çıktığını anlattı.

Başkan Dalan : Bayburt’un Gümüşhane’ye bağlanmasında benim babamda memnun değildi.Bunu Aile ortamında da yaşamış olmam nedeniyle Bayburt’un Vilayet yapılması benim içinde hemşerilerime,Babama vefa borcum diye düşündüm ve Cumhurbaşkanımızı bu yönde etkiledim dedi.

Erzurum gezisinde Yurtdışından et ithal edilmesi Erzurumluları memnun etmemişti.Erzurum’da o dönem iyi karşılanmamamız benim elimi güçlendirdi.Bayburt’ta çok güzel bir karşılamayla Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı mutlu ettik.

Mitingde öyle bir coşku vardı ki Cumhurbaşkanımız çok etkilendi. Hemşerilerimiz sabırsızlandığı vakit ,Efendim artık şu sözü verin diye eğilip kulağına fısıldadım.Cumhurbaşkanımız benden ne istiyorsunuz diye sorunca Vilayet olmak diye hemşerilerimiz yeri göğü inlettiler.Cumhurbaşkanımız merhum Özal’da verdim gitti dedi.

Bu sözden sonra O zamanki Milletvekilimiz Ülkü Güneyde Meclisteki çalışmaları takip etti ve 1989 yılında Bayburtlu hemşerilerimizin çok arzu ettiği Bayburt’un İl olması gerçekleşti dedi.

Hemşerimiz Bedrettin Dalan İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı olarak Eğitime destek olmaya devam ediyor..

Yeditepe Üniversitesi