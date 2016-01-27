HEDEFİMİZ BAYBURT'U EMİTT FUARI'NDA TANITMAK

Fuara bu yıl, önceki yıllardan daha iyi hazırlandıklarını belirten Odabaş, "Bayburt'ta bu sene açmayı planladığımız taş fabrikasının duyurusunu yapacağız. Böylece taş fabrikasının ürünlerinin pazarlamasını ve Bayburt taşının tanıtılmasını sağlamış olacağız" dedi.
Odabaş, kentin turizm alanında da önemli potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bayburt'un her yönüyle tanıtılmasını sağlayacağız. Baksı Müzesini, Bayburt Kalesini tanıtacağız. Çoruh Nehri'nin güzelliklerini orada gündeme getireceğiz. Bayburt'un tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtacağız. Aydıntepe Yeraltı Şehri ile birçok mağaramızın da tanıtımını yapma imkânı bulacağız.”