HEDEFİMİZ BAYBURT'U EMİTT FUARI'NDA TANITMAK

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, İstanbul'da 20'ncisi düzenlenecek, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Bayburt'u en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Odabaş, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan EMİTT Fuarı'nda, ilin doğal, tarihi ve kültürel yönlerini ön plana çıkaran stantla yer alacaklarını ifade etti.