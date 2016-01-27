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HEDEFİMİZ BAYBURT'U EMİTT FUARI'NDA TANITMAK

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, İstanbul'da 20'ncisi düzenlenecek, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Bayburt'u en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

HEDEFİMİZ BAYBURT'U EMİTT FUARI'NDA TANITMAK
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 Odabaş, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan EMİTT Fuarı'nda, ilin doğal, tarihi ve kültürel yönlerini ön plana çıkaran stantla yer alacaklarını ifade etti.

Fuara bu yıl, önceki yıllardan daha iyi hazırlandıklarını belirten Odabaş, "Bayburt'ta bu sene açmayı planladığımız taş fabrikasının duyurusunu yapacağız. Böylece taş fabrikasının ürünlerinin pazarlamasını ve Bayburt taşının tanıtılmasını sağlamış olacağız" dedi.

Odabaş, kentin turizm alanında da önemli potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bayburt'un her yönüyle tanıtılmasını sağlayacağız. Baksı Müzesini, Bayburt Kalesini tanıtacağız. Çoruh Nehri'nin güzelliklerini orada gündeme getireceğiz. Bayburt'un tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtacağız. Aydıntepe Yeraltı Şehri ile birçok mağaramızın da tanıtımını yapma imkânı bulacağız.”


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