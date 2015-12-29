HAYVANPAZARINA KİLİT

Aydıntepe ilçesindeki bir köyde şap hastalığına rastlanmasının ardından Bayburt belediyesine ait hayvan pazarı tedbir amacıyla kapatıldı.

Aydıntepe ilçesindeki bir köyde şap hastalığına rastlanmasının ardından Bayburt belediyesine ait hayvan pazarı tedbir amacıyla kapatıldı.

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, yaptığı açıklamada, Aydıntepe ilçesine bağlı Akbulut köyündeki bir çiftçinin ahırında ölen hayvandan alınan numunede Nepal tipi şap virüsüne rastlandığını söyledi.

Yıldırımtepe, " Türkiye genelinde Nepal tipi şap hastalığının görüldüğüne dikkati çekerek, Özellikle bu hastalık Türkiye'de Van ilinden yayılmaya başladı. Bu hastalık nedeniyle Antalya'dan doğuya kalan tüm illerde hayvan pazarları kapalı" dedi.

Yıldırımtepe, Bayburt'ta bu virüse bağlı sadece bir vaka tespit edildiğini belirterek; "Hayvan Sağlığı Zabıtası olarak geçtiğimiz hafta toplanarak bu konuya ilişkin bazı tedbirler aldık. Bu tedbirlerimiz arasında çevre illerle olan sınırlarımızın kontrol edilmesi, hayvan girişlerinin yasaklanması, aşılamaların hızlandırılması ve hayvan pazarımızın dezenfekte edilmesi konusunda kararlar aldık. İlimizde Aydıntepe ilçesine bağlı Akbulut köyünde görülen vakanın Nepal tipi olması nedeniyle tedbir amaçlı Bayburt Hayvan Pazarı'nı kapatmak zorunda kaldık. Öyle zannediyorum ki en iyi ihtimalle hayvan pazarını ancak 3 hafta sonra açabileceğiz" diye konuştu.

Kış aylarında hayvanların içerde beslenme yaptığını bu nedenle de virüsün taşınmasının daha zor olduğunu , hastalığın kısa zamanda daha fazla yayılmadan kontrol edilebileceğini aktaran Yıldırımtepe, "Bu hastalığın öldürücü bir virüs olduğunu biliyoruz. Buna bağlı olarak çevre illerde hayvan ölümlerine çok sık rastlanılması ve hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle biz de tedbir amaçlı hayvan pazarını kapattık. Tarım ve hayvancılık şehri olan ilimizde bu hastalığı, hayvancılık büyük zarar görmeden en hafif şekilde nasıl atlatırız diye tedbir amaçlı kapattık" şeklinde konuştu.