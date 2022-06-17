Hayırsever Salih Yolcu Memleketine Yatırım İçin Bir Bağış Daha Gerçekleştirdi

Helva Köyü’nde hayırsever Salih Yolcu tarafından yaptırılacak sulama havuzu için protokol imzalandı. Yolcu, geçen yıl benzer bir yardımı Merkez’e bağlı Darıca Köyü’nde sulama havuzu yapımı için gerçekleştirmişti. Bir buçuk milyon liralık bağışının ardından Yolcu, 1 milyon 170 bin liralık ikinci bir bağışı yine bir memleketine yatırım için gerçekleştirdi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Valiliği’nde düzenlenen imza töreninde Vali Cüneyt Epcim, Yolcu’yu tebrik ederek yardımları dolayısıyla teşekkür etti. Önceki yıl benzer bir yardımla Darıca köyünde yapımı tamamlanarak hizmete alınan sulama havuzundan köy sakinlerinin son derece memnun olduğunu anlatan Vali Epcim, “Helva Köyümüzde de eski bir havuz var. Orada da gerçekten ciddi bir ihtiyaç var. Burada da benzer bir çalışmayla bu ihtiyaç giderilmiş olacak.” dedi.

İmza töreninde Yolcu’ya eşlik eden oğulları Salih ile Süleyman Yolcu da önceki gün belirtilen noktada ilgililerle incelemede bulunduklarını ve gerçekten eksikliği hissedilen sulama havuzu için en doğru kararı verdiklerini aktardılar.

Önemli olanın vatandaşların yararlanabilmesi ve memnuniyeti olduğunu aktaran Yolcu kardeşler, “Bu şekilde insanlara böyle bir yardım yapabiliyorsa, köy halkımıza yardımcı olabiliyorsa ne mutlu babamıza…” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Bayburt İl Özel İdaresi’nce hayırsever Salih Yolcu’nun bağışlarıyla yaptırılması öngörülen sulama havuzu için protokol imzalandı.

İmzaların ardından Vali Epcim, protokolün hayırlı olmasını diledi.

İmza törenine İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Genel Sekreter Yardımcısı Abdulhamit Silsipür, Hayırsever Salih Yolcu ve oğulları Selim ile Süleyman Yolcu katıldı.