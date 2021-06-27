Hayırsever iş İşadamı Mustafa Köseoğlu’nu kaybettik..

Bayburt'a kazandırdığı eğitim yuvaları ile tanınan hayırsever işadamı Mustafa Köseoğlu (81) hayatını kaybetti.

İstanbul'da hayatını kaybeden Köseoğlu, bugün Fatih camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Demirözü ilçesine bağlı Pınarcık köyü nüfusuna kayıtlı olan Köseoğlu, memleketine karşı bitmeyen bir vefanın sahibiydi.

Demirözü'ne öğrenci yurdu, spor kompleksi, lise binası yaptıran Köseoğlu, Demirözü eğitim tarihinin sembol ismi oldu. Bayburt Üniversitesi'nin ilk kurulduğu dönemlerde rahmetli işadamı Kazım Erdem'le birlikte Bayburt Üniversitesi Vakfı'na önemli katkılar sunan Mustafa Köseoğlu, son olarak Baberti kampüsüne bir cami yaptırmıştı.

Baberti Külliyesi’nin sembollerinden biri olan ve etkileyici mimarisiyle yeni bir çehre kazandıran Mustafa Köseoğlu Cami'nin açılışı 2018 yılında gerçekleşmişti.

Bayburt 'a kazandırdıkları ile unutulmaz izler bırakan Mustafa Köseoğlu amcamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.