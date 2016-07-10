Hayırsever İş adamımızın acı günü

Eşinin Cenazesine yüzlerce Hemşerimiz iştirak etti

Hayırsever İş adamımızın acı günü
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Bayburtlu Hemşerimiz hayırsever İşadamı Rahmani Taş Tokat Reşadiye de trafik kazası yaptı.
Trafik kazasında yaralanan işadamı Rahmani Taş Tokat Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Kazada İşadamımızın eşi hayatını kaybetti.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Naciye hanımın Cenazesi Sakızlı Köyünde Köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine yaralı olması nedeniyle katılamayan Sevilen ve sayılan işadamı Rahmani Taşın eşinin cenazesini yüzlerce  hemşerimiz iştirak etti.
Kazada yaralanan Rahmani Taş Tokat Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.
Hemşerimizin eşine Allahtan Rahmet kendisine acil şifalar dileriz.









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