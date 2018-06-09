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Havalimanı için çalışmalar başlatıldı

16 Ocak'ta ihalesi yapılan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı projesinde çalışmalar başladı.

Havalimanı için çalışmalar başlatıldı
09 Haziran 2018 Cumartesi 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt ve Gümüşhane ziyaretlerinde müjdesini verdiği ve bölge halkının yıllardır özlemini çektiği havalimanının temelinin, 13 Haziran'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle atılması planlanıyor.

 İki kenti daha havalimanı ile buluşturacak olan ve Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde yapılacak havalimanı, Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a 47 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Çalışmaların başladığı alanda, yüklenici firma tarafından şantiye kurulum çalışmaları ve mevcut pistin sökülmesi işlemleri sürüyor.

31 Mart 2020'de tamamlanacak

306 milyon 660 bin liraya mal olacak havalimanı, yıllık ortalama 2 milyon yolcu kapasiteli terminale sahip olacak.

Çalışmalara yer tesliminin ardından 13 Mart'ta başlanan havalimanının 31 Mart 2020'de tamamlanması planlanıyor.

Zorlu coğrafya ve iklim şartlarına sahip Gümüşhane ve Bayburt halkına rahat, güvenli ve hızlı seyahat imkanı sunacak projeyle iki kentin insanı daha konforlu ve kolay bir ulaşım imkanına kavuşacak.

 Projenin bölgedeki turizm, ticaret, sanayi ve istihdamın gelişmesine de ciddi katkı sağlaması öngörülürken iki ilin gurbetçileri de daha konforlu ve hızlı bir şekilde seyahat etme fırsatı bulacak.



 

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