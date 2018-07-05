Bayburtlu Hemşerimiz Yeniden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili oldu.
Yaklaşık bir ay önce Olağan kongrede Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun seçimlerinde yönetime giren hemşerimiz Halit Yılmaz dün yapılan Yönetim seçimlerinde ,Yönetim kurullarının teveccühüyle , Hemşerimizi Başkan Vekilliğine getirdiler.
Halit Yılmaz aynı zamanda ,Bahçelievler Şoförler ve Esnaf Odası Başkanlığı görevini yürütmekte.
TŞOF31. Olağan Kongresi yaptı.Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan yardımcısı ve Bahçelievler Şoförler Esnaf Odası Başkanı Hemşerimiz Halit Yılmaz Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 31. Olağan Kongresinde güven tazeledi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 31. Olağan Kongresi Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da gerçekleştirildi. Seçimlere tek aday olarak katılan mevcut başkan Fevzi Apaydın, yeniden başkan seçilerek güven tazelerken,Hemşerimiz Halit Yılmazda yönetime tekrar seçilmişti.
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