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Halit Yılmaz Aynı göreve tekrar seçildi..

Bayburtlu Hemşerimiz Yeniden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili oldu.

Halit Yılmaz Aynı göreve tekrar seçildi..
05 Temmuz 2018 Perşembe 16:26

Yaklaşık bir ay önce Olağan kongrede Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun seçimlerinde yönetime giren hemşerimiz Halit Yılmaz dün yapılan Yönetim seçimlerinde ,Yönetim kurullarının teveccühüyle , Hemşerimizi Başkan Vekilliğine getirdiler.

Halit Yılmaz  aynı zamanda ,Bahçelievler Şoförler ve  Esnaf Odası Başkanlığı görevini yürütmekte.

TŞOF31. Olağan Kongresi yaptı.Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan yardımcısı ve Bahçelievler Şoförler Esnaf Odası Başkanı Hemşerimiz Halit Yılmaz Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 31. Olağan Kongresinde güven tazeledi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 31. Olağan Kongresi Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da gerçekleştirildi. Seçimlere tek aday olarak katılan mevcut başkan Fevzi Apaydın, yeniden başkan seçilerek güven tazelerken,Hemşerimiz  Halit Yılmazda yönetime tekrar seçilmişti.

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Etiketler; #Halit Yılmaz #Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
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