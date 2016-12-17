Halep’e Yol Açın Bayburt Konvoyu hareket etti

Türkiye’nin dört bir yanından Cilve gözü sınır kapısına doğru yola çıkan kara konvoyuna katılmak için 8 araç ve 30 kişilik grup saat 14.00 de Bayburt’tan Hareket etti.

Konvoy güzergahı üzerindeki illerde Halep’teki saldırıları protesto için eylemler yapılacak. Konvoyda, içerisinde temel gıda malzemelerinin yer alacağı yardım TIR’ları olacağı gibi katılımcılar da yanlarında insani yardım malzemeleri getirebilecek. Konvoyun son durağı olan Cilve gözü sınır kapısında da bir basın açıklaması yapılacak. Açıklamada katliamların durdurulması ve insani yardım koridoru açılarak bu yardımların ulaştırılması çağrısı yapılacak.

Bayburt İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (BAYBURT İHH) Başkanı İlhami Polat Bayburt konvoyu hareket etmeden önce açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Suriye’de Halep’te yükselen seslerin, feryadı figanlara, o insanlara, o kardeşlerimize merhem olmak adına Avrupa’dan başlatılıp İstanbul’da Kazlı çeşmede ayın 14’ünde startı verilen Halep’e yol açın adlı konvoyumuz hareket etmiştir.

Akan kan dursun.

Bizlerde 81 il olarak ve Bayburt’tan gönül veren insanlar olarak bu kervana katılmak istiyoruz biraz sonra hareket edeceğiz ve Türkiye ye şu mesajı vereceğiz ya Rabbi elimizden başka bir şey gelmiyor sorumlu insanlarının bu meseleyi bir an önce çözmelerini istiyoruz. Akan kan dursun zulme son verelim diye feryat edeceğiz İnşallah yetkililer çözmesi gereken bütün devletler uluslararası devletler kamuoyu duyar sesimizi ve bu akan kanı durdururlar.

Battaniye ve erzak götüreceğiz.

Bu düşünce ile bizde destek amaçlı Bayburt’tan 8 araçla 30 kişilik lokal bir grupla Bayburt’un gönlünün ruhunu orda temsil etmek adına Halep’e gidiyoruz, Halep sınırına gidiyoruz cilve gözünde olacağız nasip olursa orda Cenap-ı Allah’a dua etmek suretiyle bu zulme son verilmesini isteyeceğiz bu amaçla araçlarımızda götürebildiğimiz kadarıyla battaniye ve erzak götüreceğiz bunun dışında dönüşümüzde Bayburt’tan şuana kadar 5 tır gıda maddesi un hazırladık onları da nasip olursa en kısa zamanda orda ki kardeşlerimize ulaştırmak süratiyle onların yaralarına merhem olacağız inşallahu teala.

Niye Halep?

Çünkü Çanakkale de en fazla Şehidi olan bizim Osmanlı dönemindeki birinci ilimizdi 6 bin tane şehidi olan Halep için biz yollardayız Allah’ın izniyle hepinize teşekkür ediyorum sağ olun var olun.







