HAKEV VAKFI HACIŞABAN EFENDİYİ ANMA PANELİ DÜZENLEDİ

Hakev Vakfı ölümünün 23.yılında Bayburt'umuzun manevi şahsiyetlerinden Gönüller sultanı Hacı Şaban efendi Hazretlerini,vefatının 23.yılında anma ve anlama programı düzenlendi.

Hakev Vakfı ölümünün 23.yılında Bayburt'umuzun manevi şahsiyetlerinden Gönüller sultanı Hacı Şaban efendi Hazretlerini,vefatının 23.yılında anma ve anlama programı düzenlendi.

Program Bağcılar Sancaktepe Kültür merkezinde düzenlendi. Hakev Hacışaban efendi Eğitim Kültür ve yardımlaşma Vakfının düzenlediği Panel Kuran Tilavetiyle başladı.

Vakıf Başkanı Sezgin Çakır Konuşmasında :

Allah Dostlarının anıldığı yere Allahın Rahmeti iner.Bundan sonra Avrupa yakasında Büyük bir panel düzenlemeyi düşünüyoruz.Bizler Medyadan takip ettiğimiz vasıfsız insanlar gençlerimize rol model olarak gösteriliyor.Bizler Hacı Şaban efendiyi gençlerimize anlatarak rol model olarak alınmasını diliyoruz.

Hacı Şaban efendi evini aş evi olarak kullanırdı.Bizlerde Vakıf olarak adım attık kayıtlı üyesi 2000 olan bir aşevimiz var inşallah bu aşevlerini Türkiye'nin bir çok ilinde açacağız.Hacı şaban efendi Misyonunu devam ettiriyoruz.Eğitim bazında Kuran Kursları ,Üniversite talebelerine yardımcı oluyoruz.Projelerimizin Başında Arsalarını aldığımız Hacışaban efendi Külliyesini kuracağız.İlk Projemiz Bir yetimhane yapacağız biri Bayburt'ta biri İstanbul'da.Bu konuda bize destek olabilecek olanlardan ricam bize başvurarak iletişime geçmeleridir dedi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslanda gecenin önemine binaen selamla konuşması yaptı

Panelistler Eski Milletvekili Bahattin Elçi,Eğitimci Nazir Duman,Bağcılar Vaizi Kamil Abdullahoğlu ve Yar.Doç Abdulkadir Develi Hacı Şaban efendiyi bir çok yönden anlattılar.

Panelin düzenlenmesinde Hasan İrkilmez ve Hakev Vakfı Yöneticileri katılımcılara teşekkürlerini ifade ettiler.







Hacı Şaban Efendi Kimdir?

Hacı Şaban Efendi 1901 yılında Bayburt’ta doğmuştur. Baba adı Mustafa, annesi Fadime hanımdır. Dedesi Temur Ağa Bayburt eşrafındandır. Hacı Şaban Efendi (k.s) 12 yaşındayken babasını kaybetmiş. Geriye iki kız kardeşi ve annesi kalmış. Babasının ölümü ile çocuk yaşta ailenin geçim yükü onun omuzlarına binmiş. Bu sıkıntılı dönemde Bayburt Ruslar tarafından işgal edilince birde muhacirlik zaruret olmuş. Muhacir olarak gittikleri Ankara’nın Keskin nahiyesin de çobanlık etmeye başlamıştır. Keskin de kaldıkları zaman zarfında peygamber mesleği olan çobanlıkla iştigal etmiş. Bu arada ağırda bir hastalık geçirmiştir.

Zaman içerisinde memleket hasreti yüreğini bir kor gibi öylesine dağlamış ki, bu hasret ateşi, onun bir kuş olsam da uçup Bayburt’a gitsem şeklinde hayal kurmaya başlamasına sebep olmuştur.

Rusya’da Bolşevik devrimi ile çarlık Rusya’sı yıkılmış. Sonuçta Ruslar Bayburt’tan çekilmek zorunda kalmışlar. Bunun üzerine geriye doğru göç başlamış, onlarda tekrar Bayburt’a dönmüşler. Ancak geçim sıkıntısı peşlerini bırakmamış. Amcasının çok zengin olmasına rağmen kendilerine yardımcı olmadığını üzülerek anlatırdı.

Bunun üzerine Hacı Şaban Efendi (k.s) şehirden köye, köyden şehire alış verişe (çerçilik) başlamış. Bilahare taş mağazalardan kiraladığı dükkânda bu ticareti sürdürmüş. Taş mağazalar satışa çıkarılınca önce 4/9’zunu daha sonra tamamını satın almıştır.

Anne Duası ve Hilafet

Saliha bir kadın olan annesi tarafından çok sevilen ve annesine büyük bir sevgi, bağlılık ve saygısı olan Hacı Şaban Efendi (k.s) annesinin çokça duasını almış. Annesi ona; “Seni Hacı Şaban Efendi olasın, tuttuğun altın olsun, ayağın taşa dokunmasın” şeklinde çokça dua edermiş.

Bu arada tasavvufa karşı duyduğu ilgi yüzünden Hacı Mehmet efendinin sohbetlerini takip etmiş, onun ilminden faydalanmış, hatmelerine katılmaya devam etmiştir. Gördüğü bir rüyayı Hacı Mehmet efendiye anlatınca, Hacı Mehmet efendi ona” senin bu kapıda nasibin yok” şeklinde yorumlamış.

Bunun üzerine Hacı Şaban Efendi (k.s) Kaleardılı Ahmet Baba Hz.’den ders alarak onun dervişi olmuş. 1946 senesinde kendisine halifelik görevi verilmiş ve Ahmet Baba Hz. (k.s) bekletmeden dervişanın şahadeti ile kendisine emaneti tevdi etmiş. Bu arada hilafet bekleyenlerin hasetleri zahire vurunca Ahmet Baba (k.s), “Bizim elimizde bir şey yok. Biz emanetçiyiz ve emaneti sahibine vermekle görevliyiz. Eğer bizim elimizde bir şey olsaydı o zaman hilafeti oğlum Yakup’a devrederdim” diyerek haset edenleri kınamıştır. Ahmet Baba (k.s) kısa bir zaman sonra da rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.

Hacı Şaban Efendi (k.s) kendisine verilen hilafet görevi ile birlikte ticari hayatını da sürdürmeye devam etmiş. Bir gün dükkânın da iken Ahmet Baba Hz. (k.s) zahiren zuhur etmiş ve kendisine; “Hem tüccar hem şeyh. Ohh ne güzel. İkisi birlikte nasıl yürür” şeklinde ikazda bulunmuş. Bunun üzerine ticareti tamamen terk ederek postuna oturmuş ve Hakk’a yürüyünceye kadar irşad görevini eksiksiz yerine getirme çabası içinde olmuştur.

Özellikle kış aylarında köylerden gelen davetlerin hiç birini reddetmez, ders almak isteyenleri mahrum bırakmazdı. Rüyasında yaşı 63 olarak gösterilmiş ancak 6 rakamı ters çevrilerek 93 şeklinde değiştirilmiş olduğunu, sohbetleri sırasında anlatır ve yaşayana değil yaşatana bakmak gerektiğini ilave ederdi. Nitekim 15 Eylül 1992 günü hicri 93 yaşında iken Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Son Anında Bile Namaz

15 Eylül günü hastahaneye kaldırıldığını duyunca ikindi yakınında ziyaretine gittim. Yatakta oturmakta bile zorlanıyordu. Kolunda serum vardı. O haldeyken bile “Kardaş namazımızı kılalım” emrinde bulundu. Koltuklarına girilerek güçlükle ayağı kaldırıldı. Abdest aldı, kıbleye yöneldi. Bende o arada ikindi namazını kılıp tekrar yanına gelmeyi düşünüyordum ki çok farklı bir şekilde bana baktı. O bakışın tasvirini yapmaktan acizim. O haldeyken ben yanından ayrıldım. Eve geldim ikindi namazı için abdest almaya hazırlanırken acı haber geldi. Öğle namazını eda etmiş ikindi namazının vakti girmeden Hakk’a yürümüştü.

Vefatından önce 16 Eylül öğle namazını müteakiben cenazesinin kaldırılmasını vasiyet etmiş, 16 Eylül günü cenazesi musalla taşına konulması ile birlikte inceden bir yağmur başlamış, ta ki defin işlemi tamamlanıncaya kadar rahmet yağmaya devam etmiş, defin işlemi ve duanın bitiminden hemen sonra yağmur kesilmiştir. Cenazeye büyük bir katılım olmuş, cami avlusu cemaate yetmemiş, cemaat caddeye taşmıştı. Cenaze Yakutiye camisinden alınarak, yine büyük bir cemaat ile Kaleardı mezarlığına kadar omuzlarda taşınmış ve yine vasiyeti gereği Ahmet Baba (k.s) hemen arkasına defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin, kabri pür nur olsun. Mekânı cennet, makamı yüce olsun. Himmeti ali ve üzerimizde daim olsun. Rabbim şefaatine nail eylesin. Bizleri şeriattan tarikattan ayırmasın. Şaşan kardeşlerimizi, cemi cümlemizi sıratı müstakime hidayet etsin ve ayaklarımızı tarik-i müstakimde sabit kılsın. Cümlemize ihlas ve hidayet, ihsan eylesin Amin.

Hacı Şaban Efendi; hilmi ile cahilin öfkesini gideren, cömertliğiyle kalpleri satın alan, bela ve musibetlere karşı sabırlı, zalimler karşısında vakur, sırrında ketum, halk ile iyi geçinen, gazabı şecaat, şehveti iffet, taatı ile aziz, kanaatiyle zengin, asaletiyle edepli, ameli yakın, kalbi mütevazi, yemesi, içmesi ve uykusu az olan, kötülükleri unutan, doğruluğunun gereği, iyilikleri ve ihsanı hep hatırlayan, hoş sohbet, güzel huylu ve fazilet erbabı olan, tasadduk etmeyi kendisi için borç bilen, herkese aklına göre hitap eden, kimsede kusur aramayan, komşularına, yakınlarına, müridana, misafirlerine ikramda bulunan, dünyalık olan şeyleri elinde tutan, ahiret işlerini kalbinde saklayan, halk içinde Hak’kı düşünen, gönlü muhabbetullah ile dolu olan, isyanı nefsine, itaati Rabbine olan, dünya veya ahiret için faydalı ise konuşan, değilse sükût eden, kendisine emanet edilen her şeyi koruyan, neşesi yüzünde, kederi kalbinde olan, dünya hayatının iç yüzünü iyi bildiğinden kalben onu terk eden, sukutu tefekkür, konuşması hikmetli, gülmesi tebessüm şeklinde olan, dili gıybetten, kalbi hasetten, midesi haram lokmadan, davranışları riyadan salim olan, zulme maruz kaldığında Allah intikamını alıncaya kadar sabreden, ölmeden evvel ölen, dostunu düşmanını bilen, Allah için salihleri seven, Allah için fasıklara buğuz eden, amelleri davasız olan, reddetmeyen, biriktirmeyen, istemeyen, kendisi veren bir Allah dostu idi.









































