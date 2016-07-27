HAİN KALKIŞMA GECESİ, BAYBURT BELEDİYESİ’NDE NELER YAŞANDI?

15 Temmuz Cuma günü ülkemizin huzur ve barışına, birlik ve beraberliğine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimiyle beraber tüm ülkemizde olduğu gibi Bayburt Belediyesi de adeta seferber oldu.

Elzem Tedbirler Masaya Yatırıldı

Darbe girişiminin saat 23.00 itibariyle kamuoyuna yansımasıyla birlikte Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri zaman kaybetmeden Bayburt Belediyesi’nde bir araya gelerek yapılması gereken hususları ve alınması gereken elzem tedbirleri masaya yatırdı.

Bütün Ekipmanıyla Seferber Oldu

Kısa sürede Vali İsmail Ustaoğlu olmak üzere diğer yöneticilerle de istişareye geçen Belediye Başkanı Memiş, ilgili personele verdiği talimatla şehrin önemli noktaları ve korunması gereken kurumların önüne iş makinelerinin yerleştirilmesini sağladı. Saat 23.30’u gösterdiğinde bütün personeli ve ekipmanıyla hazır konuma geçen Bayburt Belediyesi’nde haince gerçekleştirilmek istenen darbeye karşı halkı bilinçlendirmek, uyarmak ve meydanlarda toplamak amacıyla anonslar yapılmaya başlandı.

Vatandaşlar Caddelere Akın Etti

Tarih boyunca hak ve hakikatin yanında yer almış Bayburt halkı, kısa bir zaman içerisinde kadını ve erkeği, yaşlısı ve genci ile büyük bir dayanışma örneği göstererek tek yürek, tek bilek olarak cadde ve sokakları doldurup hainlere geçit vermemek için ant içerken Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve beraberindekiler, bir taraftan basın yayın organlarından gelişmeleri anbean takip etti, bir taraftan da organize olmayı sürdürdü.

Bildiri Okunurken Başkan Memiş, Basın Açıklaması Yaptı

16 Temmuz saatler 00.15’i gösterdiğinde darbe girişiminde bulunan askerlerin TRT’yi basıp bir spikere darbe bildirisini okuturken, ülkesine, milletine, devletine, hükümetine, Cumhurbaşkanına, Başbakanına sonuna kadar güvendiğini belirten Bayburt Belediye Başkanı Memiş, darbenin amacına ulaşamayacağını ileri sürerek yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Çok kıymetli Bayburtlu hemşehrilerim;

Türkiye’nin gelişmesini istemeyen, Türkiye’nin demokratikleşmesini baltalamaya çalışan bir grup Türkiye’de darbe çığlığı atarak darbe yapma teşebbüsünde bulunmuştur. Ama Allah’a hamdolsun, güçlü bir hükümetimiz var. Hükümetimiz işbaşındadır, olaya el koymuştur. Allah’a hamdediyoruz, Bayburt’umuzda da inşallah bu terör örgütüne, bu yapılaşmadan medet umanlara fırsat verilmeyecektir. Bayburt Belediyesi olarak bütün arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Tüm ekiplerimiz, personelimiz şuanda sokaktadır. Bu darbe girişiminde bulunanlara meydanı boş bırakmayacağız. Bayburtlu kardeşlerime şunu söyleyeyim ki, problem yok ama demokrasinin yanında olduğumuzu belirtmek adına, tarafımızı belli etmek adına Saathane Meydanı’nı dolduralım.”

Açıklama Sonrası Halkla Omuz Omuza

Yaptığı açıklamayla milli iradeye yapılan darbe girişiminin milletin birlik ve beraberliği ile tersyüz olacağını kaydeden Başkan Memiş, beraberindekiler ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine caddeleri dolduran vatandaşların yanına geçti.

Hep Birlikte Zulme Başkaldırı

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Garnizon Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş, şehrin diğer bürokratları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri Bayburt Valiliği’nde bir araya gelerek balkondan meydanı dolduran halkı selamladılar. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği konuşmalar yapan yetkililer, halkı bilinçlendirerek tehlikeye karşı uyardılar.

Rahatlatan Haberi Başkan Memiş Verdi

Toplanan kalabalığa hitap eden Belediye Başkanı Memiş ise, “Allah'ın izniyle ordumuzun gerçek mensupları bu milletin yanındadır. Ordumuz milletin yanında olduğunu ifade etti. Genel Kurmay 2. Başkanımız bu şehrin yiğit evladı Yaşar Güler paşamızda milletin yanında olduğunu, gerçek askerin milletin yanında olduğunu açık olarak ilan ettiler. Darbe girişiminde bulunan paçavralar birer birer şuanda toplanıyor. Adalete teslim edilecekler ve adalet bunlara hak ettikleri cezayı verecektir.” diyerek vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatan açıklamayı yapmıştı.

Bayburt, Başından Beri Milli İradenin Yanında

Türk milletine, Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Başbakana, Genel Kurmay Başkanlığına, Emniyet birimleri ile Milli İradeye karşı kalkışılan ve yüzlerce vatandaşımız ile güvenlik güçlerimizi şehit verdiğimiz kalleş darbe girişiminin, devlet millet dayanışması içinde bertaraf edildiği sürecin öncesinde ve sonrasında Bayburt halkının Cumhurbaşkanımızın emriyle meydanları tüm ülkemizde olduğu gibi cuntacı zihniyete bırakmadığını ifade eden Başkan Memiş, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde yürüttüğümüz Milli İrade nöbetleri 10’uncu gününü geride bırakırken bu süreçte Bayburt Belediyesi olarak başından beri üzerimize düşen görevi kararlılıkla yerine getirmekteyiz. Gün içerisinde hizmetlerimizi aksatmadan sürdürürken, akşam saatlerinden itibaren de gerçekleştirilmesine büyük katkı sağladığımız Milli İrade nöbetlerinde, halkımızın direncinin her daim canlı tutulmasında üstlendiğimiz rolü hakkıyla devam ettiriyoruz. Bu çerçevede mehteran gösterileri, ilahi dinletileri, sinevizyon gösterimleri, yurdun çeşitli noktalarından gerçekleştirilen canlı bağlantılar ve çeşitli ikramlarla Bayburt halkıyla nöbetimize devam ediyoruz. Bayburt Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımızın ikinci bir emrine kadar sürecek olan Milli İrade nöbetlerinde üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.” Dedi.

