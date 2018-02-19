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Hafız Süleyman efendi Mezarı başında anıldı.

Kurtuluşun sembol isimlerinden Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi mezarı başında anıldı. 100.Yıl önce Şehit olmuştu..

Hafız Süleyman efendi Mezarı başında anıldı.
19 Şubat 2018 Pazartesi 18:23

Bayburt’un Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 100. yıldönümü Şehit Başkan Hafız Süleyman'ın kabrinin ziyaretiyle devam etti.

1918 yılında Ermeniler tarafından şehit edilen ve mezarı Ulu Camii yanında bulunan dönemin Belediye Başkanı Hafız Süleyman dualarla anıldı. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı ziyarette dualar edildi.  Öğlen namazından önce Yakutiye Cami'nde mevlidi şerif okutulmasıyla devam eden etkinlikler kapsamında, öğleden sonra Yukarı Kırzı Köyü'ndeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edilecek.

Akşam 18.30'da Şair Zihni Kültür Merkezi'nde Anadolu Dernek TV’den Canlı Yayın programıyla Muhsin Bayburtlu ile 21 Şubat Kurtuluş Özel programının yer alacağı kutlama programının yarınki programı ise şöyle:   20 Şubat 2018 Salı 11:30 Şehitlere Saygı Yürüyüşü (Kop Şehitleri Anıtı) Toplanma Yeri : Cumhuriyet Cad. Askeri Gazino Önü 14:00 Cirit Müsabakası (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)  18:30 Bestekar, Müzisyen ve yazar Fırat Kızıltuğ'un “Kop Dağı’ndan Birinci Ordu’ya” isimli kitabının tanıtımı, imza günü ve ud taksimi (Öğretmenevi) 19:00 Kurtuluş Yemeği (Öğretmenevi) 21 Şubat 2018 Çarşamba 10:45 Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması (Bayburt Ortaokulu Bahçesi) 11:00 Kurtuluş Gününün Canlandırılması-Mehteran, Esnaf Sanatkarlar ve Milis Güçleri Öncülüğünde Kurtuluş Yürüyüşü - 21 Şubat Konulu Okullar Arası Resim, Kompozisyon ve Şiir Yarışması Ödül Töreni - Halk Oyunları Gösterisi - Mehteran Gösterisi (Bayburt Ortaokulu Önü) 18:30 Fener Alayı Geçişi Başlangıç Noktası (Başlangıç: Taş Köprü Mevkii Dörtyol Kavşağı/Varış: Merkez Spor Salonu 19:00 Konser (Merkez Spor Salonu) - Halk Oyunları Gösterisi - Esat Kabaklı Konseri

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Etiketler; #Hafız Süleyman Efendi
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