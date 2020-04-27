HAFIZ ADAYLARI “İNTERNETTEN UZAKTAN EĞİTİMLE” HAFIZLIKLARINI TAMAMLADILAR.

Bayburt İl Müftülüğü Oruçbeyli Kur’an Kursu’nda okuyan Erzurumlu Muhammet ve Abdussamet kardeşler 10 ayda hafızlıklarını bitirdiler.

Aynı gün hafızlığa başlayan Muhammet ve Abdussamet Karakaş kardeşler yaklaşık sekiz buçuk ay Kur’an Kursunda örgün olarak devam ettirdikleri hafızlık eğitiminin son iki ayını Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle tamamladılar.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu: “Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Kuran Kurslarımızda diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi Koronavirüs (Kovid 19) salgınından dolayı ara verdik. Ancak hafızlık eğitim de ise uzaktan eğitim yoluyla internetten hafızlarımız dinlendi.

Bu arada Erzurum’da ki iki kardeşlimiz ve şu an Bayburt’ta iki kardeşimiz yaklaşık 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde hafızlıklarını ikmal ettiler. Ortalama 1 hafızlık süresi 2 yıl Bayburt’ göre oluyor ancak Bayburt İlimizde baktığınız da bu iki kardeşimiz ve Erzurumlu İki kardeş ile birlikte Kaleardı Kuran Kursumuzda da iki öğrencimiz 10 aylık bir sürede hafızlıklarını tamamladılar. Bu 10 ayın 8 ayını kurslarda son iki ayını ise uzaktan eğitimle tamamladılar. Bu süreçte gayret gösteren tüm hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

Kur’an kursu yöneticisi ve hafızlık hocaları Eşref Haşlak ; “ Bayburt Oruçbeyli Kuran Kursumuz da 82 öğrencimiz eğitim ve öğretim görmektedir. Kursumuz da 7 sınıfımız olup bunlardan 5 tanesinde hafızlık eğitimi verilmektedir.

Virüs nedeniyle bütün hocalarımız internet üzerinden eğitim vermektedirler. Kursumuz da hafızlık yapan Erzurumlu Muhammet ve Abdussamet kardeşler aynı gün hafızlığa başladılar ve10 ay içerisinde aynı gün hafızlıklarını tamamladılar.

Böylece Kursumuz tarihinde bir ilke imza atmış oldular. Gayret olduktan sonra eğitimde de zorluk yoktur, Gayret bizden Tevfik Allahtan.”