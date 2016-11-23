Hacı Şaban Efendi Vakfı (HAKEV)Yardımda Yarışıyor

- HAKEV’de Üniversite öğrencilerine yönelik “Yaz Kursu” yapıldı
İstanbul Sultanbeyli deki merkez binamız müştemilatında bulunan, 32 yatak kapasiteli kursumuzda Hızlandırılmış Eğitim yöntemiyle üniversite öğrencilerine yönelik 2 aylık kurs düzenledik.
Katılımcılarımız daha çok ilahiyat ağırlıklı olmakla beraber, müracaat şartlarını taşıyan, farklı üniversitelerde okuduğu halde başlangıç programımızda belirttiğimiz dersleri görmek isteyen kardeşlerimizden de katılanlar olmuştur.
Kısa ama bereketli geçen bu zaman diliminde, kursumuza katılmış olan öğrencilerimize:
- Arap hocalar tarafından pratik Arapça dersleri
- Aynı şekilde Arapça olarak Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tefsir dersleri
- Katılımcıların seviyelerine göre de Sarf ve Nahiv dersleri verilmiştir.
- HAKEV yaz kursu öğrencileri, HAKEV yaz kampında stres attılar
Vakfımıza ait İstanbul şile de 4500 m2 alan üzerine kurulu kamp merkezimiz, bulunduğu yer itibariyle yorgunluk atmaya ve dinlenmeye, civarında bulunan gizemli mağara ve bazı tarihi yapılarla da gezmeye, keşif yapmaya ve belki hayat boyu hiç unutamayacağı birkaç anıyı hatıra defterine kazımaya çok uygun bir yer.
Bizler de HAKEV olarak Yaz Kursu programımıza katılan öğrencilerimizle beraber belli bir program dâhilinde hem stres atsınlar, denize girsinler, gezsin keşifler yapsınlar diye hem de şehirden uzak, ormanın ortasında, sahil kenarında o muhteşem havayı teneffüs ederken öğrencilerimizle muhabbet etmek, bilinçlendirme ve şuurlandırmaya yönelik çay sohbetleri düzenlemek için kamp merkezimize geldik.
Allah’u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki, bizi buna muvaffak kıldı. Bizler de bu güzel kardeşlerimizle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık.
- HAKEV Aşevimiz bir seneyi aşkın bir zamandır hayırlı ve başarılı bir faaliyete imza attı.
Vakfımız bünyesindeki personel ve kursumuzun yemek ihtiyacını karşılaması için oluşturulan yemekhanemiz, mülteci kardeşlerimizin ülkemize gelip çevremizde çokça görülmeye başlamasından sonra bizler de bir Müslüman olarak din kardeşlerimize yardımcı olmak maksadıyla yemekhanemizden gücümüz nispetinde o kardeşlerimize yemek vermeye başlamıştık. Fakat günden güne artan istekler karşısında küçük yemekhanemizin kapasitesinin yetmemesiyle başlayan ve bir Aşevi kurarak mağdur ve muhtaç kardeşlerimize yardımcı olmak fikri geldi aklımıza.
Açıldığı günden bu zamana kadar muhtaç ve kimsesizlerin hayati ihtiyaçları olan pişmiş, sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya çalışan Aşevimiz, bir seneyi aşkın bir zamandır hizmet vererek günlük olarak 700 kişiye yemek dağıtmaktadır.
Hafta içi her gün ve hafta sonu cumartesi de dahil olmak üzere haftada altı gün sıcak yemek ve ekmek dağıtarak geçen bir seneden fazla şu zamanın hayatımızın en mutlu, en huzurlu ve en güzel günleri olduğuna inanıyoruz. Bu nimeti bizlere bahşeden Rabbimize hamdolsun.
Günde ortalama 700 kişi olan yemek dağıtımımız haftada 4200 kişiye, ayda 16800 kişiye, senede ise 201600 kişiye tekabül ediyor.
Aynı zamanda Aşevimizin yemekhanesinde, aç olan herkesin gelip yiyebileceği şekilde günlük olarak yemek çıkmaktadır.
Bu vesileyle bizlere bu hizmetimizde katkıda bulunan, fikren ve maddeten yardımlarını esirgemeyen tüm gönül dost ve kardeşlerimize şükranlarımızı sunar, yaptıkları bu hayırlı işlerin karşılığını kat kat fazlasıyla görmelerini yüce Mevla’dan niyaz ederiz.
- HAKEV de Erzak dağıtımı ve Burs yardımı
Vakfımız kurulduğu günden bu yana bünyemizde bulunan Aşevinden ayrı olarak, ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımı da yaparak nice gönüller fethetti.
Vakfımız, Erzak dağıtımının yanı sıra, İslami bir gaye ve hedefi olan, ümmet için çalışmayı ve yarın ümmete faydalı olmayı hedefleyen liseli ve üniversiteli öğrenci kardeşlerimize yönelik burslar verdi.
Ancak burada hemen belirtmek istediğimiz bir husus var ki çok önemlidir ve atlanmaması gerekir.
Bilindiği üzere, Dinimizde hayır ve sadaka da esas olan gizliliktir. Kişi yaptığı yardımı kimseye göstermemelidir. Hatta imkan varsa yardımı alan dahi bilmemelidir kimden geldiğini. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in bu konuda ki hassas düsturu hepimizin malumudur: “sağ elinin verdiğini sol el görmeyecek”.
Hal böyle iken yardım yaptığımız kardeşlerimizin boy boy resimlerini çekerek buraya koymak hataların en büyüklerinden olurdu. HAKEV olarak biz, yardım yaptığımız hiçbir kardeşimizin resmini çekmiyoruz ve çekmemeye devam edeceğiz. Çünkü Alemlerin iftihar kaynağı Rasûlü Kibriya efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyorlar ki: “Şüphesiz ki gizli verilen sadaka Allah’ın gazabını söndürür.)
Elhamdülillah bizler de bu ölçüye dikkat etmeye çalıştık bu güne kadar, inşallah bu günden sonra da dikkat edeceğiz.