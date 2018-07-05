Bayburt Şehir merkezi Erzurum Köprüsü girişinde yapımı devam eden merhum Hacı Kıyasi Şentürk Külliyesi Kurban Bayramında minarelerinden Ezan sesi yükselirken saflarında Bayram namazı eda edileceği günlere hazırlanıyor.

Projesiyle ve vereceği hizmetlerle Bayburt’ta bir ilki gerçekleştirecek olan Hacı Kıyasi Şentürk Külliyesi 12 bin metrekare alan içerisinde 3 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. 2 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin, 600 kişilik bir konferans salonu, ayrıca bayanlar için namaz kılma yeri ve dershaneler gibi birçok hizmetin yer alacak külliyede vakfa hizmet edecek ticari alanlar da bulunacak.

Hacı Kıyasi Şentürk Külliyesi önemli bir hava ve benzeri muhalefet olmadığı takdirde Kurban Bayramında ibadet için hizmete başlamış olacak.