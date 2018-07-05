 ﻿
150 kilometre asfalt yol bakım ve onarımı yapıldı..
150 kilometre asfalt yol bakım ve onarımı yapıldı..
0
PROJELERİN HAYATA GEÇECEĞİ KONUSUNDA İNANCIMIZ TAM
PROJELERİN HAYATA GEÇECEĞİ KONUSUNDA İNANCIMIZ TAM
0
0
MASAT DERESİ KÖYLERİNİN MUHTARLARI VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
MASAT DERESİ KÖYLERİNİN MUHTARLARI VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
0
banner399

HACI KIYASİ ŞENTÜRK KÜLLİYESİ KURBAN BAYRAMINDA HİZMETE GİRİYOR

Bayburt Şehir merkezi Erzurum Köprüsü girişinde yapımı devam eden merhum Hacı Kıyasi Şentürk Külliyesi Kurban Bayramında minarelerinden Ezan sesi yükselirken saflarında Bayram namazı eda edileceği günlere hazırlanıyor.

HACI KIYASİ ŞENTÜRK KÜLLİYESİ KURBAN BAYRAMINDA HİZMETE GİRİYOR
05 Temmuz 2018 Perşembe 16:43

Projesiyle ve vereceği hizmetlerle Bayburt’ta bir ilki gerçekleştirecek olan Hacı Kıyasi Şentürk Külliyesi 12 bin metrekare alan içerisinde 3 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. 2 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin, 600 kişilik bir konferans salonu, ayrıca bayanlar için namaz kılma yeri ve dershaneler gibi birçok hizmetin yer alacak külliyede vakfa hizmet edecek ticari alanlar da bulunacak.

Hacı Kıyasi Şentürk Külliyesi önemli bir hava ve benzeri muhalefet olmadığı takdirde Kurban Bayramında ibadet için hizmete başlamış olacak.

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Halit Yılmaz Aynı göreve tekrar seçildi..
Sonraki Haber
İl idare şube başkanları toplantısı Baksı Müzesi’nde gerçekleştirildi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.