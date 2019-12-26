GÜVENLİK İŞ SENDİKASI'NDAN ERSEN'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik İş) İl Başkanı Hemdani Aktaş ve Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen' e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Türk İş'e Bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası(Güvenlik İş) İl Başkanı Hemdani Aktaş İl Başkan Yardımcısı Osman Aksuoğlu ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Temsilcisi Yunus Topsakal ve Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Selami Ersen' e hayırlı Olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı olduğu dönemlerde birçok başarılı çalışmları bulunan ve şimdi ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Selami Ersen Beye hayırlı olsun dilemek amacıyla nezaket ziyaretini gerçekleştirdiklerini ifade eden Güvenlik ve Savunma İşcileri Sendikası Bayburt İl Başkanı Hemdani Aktaş ;"Güvenlik İş Sendikası olarak Bayburt ilinde meslektaşlarımızın daha verimli görev yapmaları için kurumlar arası diyalog ve koordinasyon çalışmalarımıza önem verdiğimiz için bu kapsamda ilk ziyaretimizi Tarım Orman İl Müdürlüğümüzden başlatmak istedik.

Ziyaretimiz sırasında ayrıca; Güvenlik İş Sendikasının kurulduğu ilk günden bugüne taşıdığı misyon ve görev bilinci ve o sorumlulukla hareket eden bir sendika anlayışı ve politilası ile çalışmalar yaptığını, kurumda çalışan Özel Güvenlik Görevlisi meslektaşlarımızın daha verimli görev yapmaları için sorunlarını tespit edip Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen Beye İstek ve talplerimizi ilettik.

Bizleri ağırladığından dolayı bize bu fırsatı verdiği için Tarım ve Orman İl Müdürümüz Selami Ersen Bey'e ayrıca

Sendikamıza göstermiş olduğu ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyor,görevinde başarılar diliyorum dedi

Ziyaret; Güvenlik İş Sen İl Başkanı Hemdani Aktaş tarafından Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen'e Güvenlik İş logosu bulunan Şilt takdim edilmesi ile sona erdi