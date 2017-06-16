GÜVENLİK İŞ SENDİKASI BAYBURT ŞUBESİNDEN ÜYELERİNE İFTAR

“11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayında, birlik ve beraberlik mesajı vermek üzere bugün burada olan Bayburt'ta görev yapan sendikamız üyesi bütün özel güvenlik görevlileriyle ilimizde ilk defa gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonra her yıl geleneksel olarak tekrarlamayı düşündüğümüz iftar yemeğinde bizlerle birlikte olan İl dışından davetimize katılarak bizleri onurlandıran

Güvenlik İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Sinan Carlı,Güvenlik İş Sendikası Erzurum il Başkanı Mehmet Emin Yağar,Güvenlik İş Sendikası Giresun İl Başkanı Gökmen Cantürk,Güvenlik İş Sendikası Gümüşhane il Başkanı Mesut Koç, K.Y.K Erzurum Bölge Sorumlusu: Adnan Yedibela ya ve Bayburt’ta 280 kişilik en genç ve dinamik Sivil toplum kuruluşu (STK) olarak Güvenlik-iş Sendikası üyesi bütün özel güvenlik görevlisi tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Biz birlikte güçlüyüz anlayışıyla tüm özel güvenlik görevlilerinin sesi olmak ve iş hayatında karşılaştıkları sorunların çözümü için birlikte mücadele edeceğiz ve ediyoruz.

İl genelinde tüm kurumlarda yüzde 95 gibi büyük bir oranda örgütlü olduğumuz ve bu kurumların şu ana kadar yüzde 80 de Toplu iş Sözleşmesi (TİS) imzalayarak bütün üyelerimize

Yasa kapsamında kıdem tazminatı, sosyal yardım hakları ve çeşitli teşvik primleri gibi birçok avantajlar Sendikalara üye olan isçilerin maaşlarında en az 250-300 TL arasında artış, çalıştıkları süre kadar kıdem tazminatı alma hakkına kavuştular. Bu öz güven ve üyelerimiz bize verdiği destekle çalışmalarımıza emin adımlarla devam ediyoruz. “ dedi