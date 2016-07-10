Gurbet’teki Pikniği Sılaya Taşıdılar

Bayburt Değirmencik (Mam) Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği her yıl İstanbul’da yapmış oldukları piknik günlerini bu yıl köylerinde yaptılar.



Piknik şölenini köylerinin hemen yanında bulunan fidanlık alanda gerçekleştirdiler. Bundan sonrada bu piknik şölenlerini köylerinde yapacaklarını belirttiler.

Piknikte yemek ikramının ardından yöresel bar oyunları sergilendi.

















Değirmencik Köyü Dernek Başkanı İsmail Kurban ; bu yılki piknik gününü Köylerinde yapmaya karar verme nedenin İstanbul’da yaşayan Köylülerinin sılada buluşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.Piknik şölenini köylerinin hemen yanında bulunan fidanlık alanda gerçekleştirdiler. Bundan sonrada bu piknik şölenlerini köylerinde yapacaklarını belirttiler.Piknikte yemek ikramının ardından yöresel bar oyunları sergilendi.