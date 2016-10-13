Güneş Enerjisi Santralinin Kurulumuna Başlandı

Bayburt Belediyesi kurum bütçesine büyük bir gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santralinin (GES) kurulum çalışmalarına başladı.

Güneş Enerjisi Santralinin Kurulumuna Başlandı
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Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde 75.000 m² alan üzerine yapılacak olan santralin kurulumuna 3 Ekim 2016 tarihi itibariyle başlandı. Kasım ayı sonu itibariyle tamamlanıp üretime başlaması planlanan güneş enerjisi santrali 4 MW gücünde olacak. Yıllık 5 milyon 800 bin KWS enerji üretecek olan santralin Bayburt Belediyesi’ne getirisi yıllık 750 bin dolar olacak. Ayrıca santralde üretilen enerji için devletin 10 yıllık alım garantisi bulunuyor.


Dünyanın En Temiz Enerji Kaynaklarından


Bol ve tükenmeyen bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi temiz bir enerji türü olmasının yanı sıra çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi külfetleri yoktur.  Devlet tarafından da desteklenen çevre dostu olan güneş enerjisi yerel uygulamalar için elverişlidir. Enerjiye ihtiyaç duyulan hemen hemen her yerde güneş enerjisinden yararlanmak mümkündür. Ülke ekonomisi açısından en önemli özelliklerinden biri ise dışa bağlı olmadığından ekonomik bunalımdan bağımsızdır. Birçok uygulaması için karmaşık teknolojiye gerek duyulmamaktadır. Ulaşım problemi yoktur ve her bölgeye kurulabilir. Kurulan sistemlerin bakım maliyetleri çok azdır.

 
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