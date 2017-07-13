Gün Olur Asra Bedel “15 Temmuz’ Konferansı

Bayburt Üniversitesi tarafından 12 Temmuz 2017’de “Gün Olur Asra Bedel: 15 Temmuz” isimli bir konferans düzenlendi. Konferansta Yrd. Doç. Dr. Savaş Eğilmez bir sunum gerçekleştirdi.

Dede Korkut Külliyesi Gökhan Budak Konferans Salonundaki konferansa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Abdulkadir Yılmaz, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, kurum amirleri, kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Dr. Savaş Eğilmez konuşmasında 15 Temmuz günü yaşananlar ve özellikle Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen hakkında bilgiler verdi. Bu örgütün 150 milyar dolar bir malvarlığı olduğunu belirten Eğilmez, devletin her birimine sinsice sızan bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğunun 15 Temmuz'da anlaşıldığını ve bu tarihten sonra bu kadrolarda büyük bir temizlik yapıldığını ifade etti.

FETÖ elebaşısının ihanetler ve sahtekarlıklar ile dolu geçmişini konferansa katılanlara aktaran Eğilmez, Türkiyenin coğrafi konum olarak çok önemli bir bölgede olduğunu, bu nedenle dış güçlerin her zaman gözlerinin burada bulunanların üzerinde olduğunu ve bu devleti zayıflatmak için bu gibi örgütleri kullanıp devletimizi zayıflatmak istediklerini söyledi.

Program Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Süleyman Çiğdem’in Yrd. Doç. Dr. Savaş Eğilmez’e hediye takdimi ile sona erdi.