İki adayın yarıştığı kongrede tarihinde ilk kez Bayburt Bölgesinden Avukat Serkan Pekmezci yeni Baro Başkanı oldu.

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosunun 24.Olağan Kongresi yapıldı. İki adayın yarıştığı kongrede Bayburt Bölgesi Avukatı Serkan Pekmezci yeni Baro Başkanı oldu.

Baronun Mahmut Oltan Sungurlu Sosyal tesislerinde başlayan kongrede kayıtlı 51 avukattan 48’i katıldı.

Divan Başkanlığını Av. Halit Aygül, üyeliklerini Didem Dilan Ay, Büşra Çobanoğlu ve Ferit Türk'ün yaptığı kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

2014-2016 döneminde Baro'ya katılan ve ayrılanların tanıtımının yapılmasının ardından çalışma ve denetleme kurulu raporları görüşüldü. Yönetim kurulunun ibrası ve yeni döneme ait bütçenin karar bağlanmasının ardından baroya giriş keseneği ile yıllık aidatların tespiti konulu madde görüşüldü.

Baro iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması, asgari ücret belirlenmesi ve mesleki sorunlar üzerine görüşmelerin ardından dilek ve temenniler bölümünde ise Av. Akın Demir, başkan adaylarından Av. Metin Aslan ve Av. Serkan Pekmezci birer konuşma yaptı.

Kongrede son olarak baro başkanı ve diğer organlarını seçimine geçildi. İki listenin yarıştığı seçimlerde sandık saat 17.00’da açıldı.

Seçim kurulundan yetkili personel nezaretinde gerçekleştirilen ve Baro başkanı iken FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 28 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konan Av. İsmail Taştan ve Av. Hasan Köprülü’nün de oy kullandığı seçimlerde Serkan Pekmezci 27 oy, Metin Aslan ise 21 oy aldı.

1974 yılından kurulan ve Gümüşhane’de görevli 37, Bayburt’ta görevli 14 avukatın kayıtlı olduğu Gümüşhane-Bayburt Bölge barosunda ilk kez başkanlığa Bayburt ilinden bir avukat seçildi.

Seçimin ardından bugüne kadar Baroda Gümüşhane-Bayburt ayrımı yapılmadığını belirten Pekmezci, “Yıllardır başkanlarımız Gümüşhaneliydi. Biz bundan rahatsızlık duymadık. Bu sefer başkanlık Bayburt’a geldi. Ama ben Gümüşhane-Bayburt Bölge Baro başkanıyım. Ayrım gözetmeden hizmet edeceğim. Baronun işleyişinde hiçbir değişiklik olmayacak. Mevcut hali ile çalışacak” dedi.

Pekmezci’nin listesinde şu isimler yer aldı: Yönetim Kurulu asil: Av. Arif Aslan, Av. Ali Haydar Dereli, Av. Kurtuluş Murat Şahin, Av. Hakan Çeğindir, Av. Evren Murat Öztekin, Av. Mustafa Daştan. Disiplin Kurulu asil: Av. Ahmet Sedat Tomlalı, Av. Mehmet Buğra Çiçek, Av. Erol Birni. Denetleme Kurulu asil: Av. Mehmet Köksal, Av. Hacı Mehmet Şahinöz. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Delegeleri asil: Av. Mustaafa Akbaş, Av. İbrahim Taşdemir.