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GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE CEP TELEFONU YAKALANDI

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri Gümrük Kaçağı sigara ve Cep Telefonu ele geçirdi.

GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE CEP TELEFONU YAKALANDI
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 Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yazılı açıklamada;

 Gümrük Kaçakçılığı suçu ile mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Doğu ve sınır illerimizden temin edilen gümrük kaçağı tütün ve tütün mamullerinin ilimiz güzergâhı üzerinden Batı illerine sevk edilmesinin önlenmesine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, 18.10.2015 günü meydana gelen 2 ayrı olayda çeşitli markalarda yaklaşık 36000 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ele geçirilmiştir.

 Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yakalanan toplam 4 şüpheli hakkında “5607 SKM”  suçundan gerekli tahkikat başlatılmıştır.

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