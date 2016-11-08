GÖNÜL ELÇİLERİ’NDEN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ’NE HATIRA ORMANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) tarafından hayata geçirilen ve Hanımefendi Şenay Ustaoğlu’nun himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında Bayburtlu Gönül Elçileri bir araya geldi.



Toplantı açılışında konuşun Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan Gönül Elçileri Projesi hakkında bilgi vererek, “Projenin amacı gönüllülük esasına dayalı olarak toplumsal kalkınmaya katkı sunmak. Bu anlamda toplumdaki dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmek ve onlara çok daha iyi yaşam koşulları sunmak adına farkındalık geliştirmek amacıyla yürütülen bir proje.” dedi.

Projede temel esasın gönüllülük olduğuna dikkat çeken Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan, hiçbir karşılık beklemeden projeye katkı sunmaya çalıştıklarını ve bunun aslında Türk Toplumunda var olan bu özelliği daha yaygınlaştırmaya yönelik bir proje olduğunu kaydetti.

Projenin Bayburt çalışmalarının himayesinde yürütüldüğü Hanımefendi Şenay Ustaoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Hanımefendi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Projesi hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, “Bu sosyal sorumluluk projesini ilimizde de yaygınlaştırmak istiyoruz. Toplumumuzun dezavantajlı gruplarının hiçbir karşılık beklemeden topluma entegre olmalarını sağlamak ve onlara insan onuruna yakışır bir yaşam sunmak hem devletimizin hem de birey olarak bizlerin görevidir.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından Bayburtlu Gönül Elçileri’ne proje hakkında sunum yapıldı.

Toplantı sonrasında ise Hanımefendi Şenay Ustaoğlu, Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan ve Bayburtlu Gönül Elçileri, Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 Temmuz Şehitleri adına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya Hanımefendi Şenay Ustaoğlu, Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan ve Bayburtlu Gönül Elçileri katıldı.Toplantı açılışında konuşun Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan Gönül Elçileri Projesi hakkında bilgi vererek, “Projenin amacı gönüllülük esasına dayalı olarak toplumsal kalkınmaya katkı sunmak. Bu anlamda toplumdaki dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmek ve onlara çok daha iyi yaşam koşulları sunmak adına farkındalık geliştirmek amacıyla yürütülen bir proje.” dedi.Projede temel esasın gönüllülük olduğuna dikkat çeken Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan, hiçbir karşılık beklemeden projeye katkı sunmaya çalıştıklarını ve bunun aslında Türk Toplumunda var olan bu özelliği daha yaygınlaştırmaya yönelik bir proje olduğunu kaydetti.Projenin Bayburt çalışmalarının himayesinde yürütüldüğü Hanımefendi Şenay Ustaoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Hanımefendi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Projesi hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, “Bu sosyal sorumluluk projesini ilimizde de yaygınlaştırmak istiyoruz. Toplumumuzun dezavantajlı gruplarının hiçbir karşılık beklemeden topluma entegre olmalarını sağlamak ve onlara insan onuruna yakışır bir yaşam sunmak hem devletimizin hem de birey olarak bizlerin görevidir.” diye konuştu.Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından Bayburtlu Gönül Elçileri’ne proje hakkında sunum yapıldı.Toplantı sonrasında ise Hanımefendi Şenay Ustaoğlu, Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan ve Bayburtlu Gönül Elçileri, Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 Temmuz Şehitleri adına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.



