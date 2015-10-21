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Gökçedere'ye suni çim futbol sahası yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal, Demirözü'ne bağlı Gökçedere beldesine suni çim saha yapılacağını bildirdi.

Gökçedere'ye suni çim futbol sahası yapılacak
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 Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin kendisinden isteği doğrultusunda Demirözü'nde suni çim saha yapımının tamamlandığını, Arpalı beldesi ile Konursu köyünde de birer suni çim saha yapılacağını belirtti.

Gökçedere beldesindeki gençlerden de kendisine suni çim sahan yapılması yönünde yoğun istek geldiğini ifade eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Demirözü'nde yapımı tamamlanan, Arpalı beldesi ve Konursu köyü için de protokolleri imzalanan suni çim futbol sahası için Gökçereli gençlerimizden kendi beldelerine de yapılması hususunda yoğun talep geldi. Bunun üzerine dün Trabzon mitinginde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç ile bu konuyu görüştük. Sayın Bakanımız ilgili birimlere gerekli talimatı verdi. Arpalı ve Konursu ile beraber Gökçedere'ye de suni çim futbol sahası yapılacak. Gökçedereli gençlerimize hayırlı olsun."

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