Törende ödül alan isimlerden biri de 26. Dönem Bayburt Milletvekili ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu oldu.

Yeni Şafak Gazetesi’nde ekonomi yazıları kaleme alan Kavcıoğlu, Basın/Yayın Ödülüne layık görüldü. Türkiye'de başarılı girişimleri ödüllendirmek ve fikirlerini girişime dönüştürmek isteyen girişimcilere destek ve cesaret vermek amacıyla Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) tarafından bu yıl 7'ncisi organize edilen Girişimcilik Ödülleri, Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller için 10 Mart-20 Nisan tarihlerinde proje ve fikir başvuruları alındı. Törene Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, STK temsilcileri ve iş dünyasından temsilciler katıldı. Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) ve faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterimi sonrasında ödül törenine geçildi. 9 kategoride toplam 11 ödül sahibini buldu. 7. GİV Girişimcilik Ödülleri'nde ödüle layık görülen projeler ve girişimler açıklandı. 9 kategoride toplam 11 ödül sahibini buldu. İşte ödül almaya hak kazanan kişiler ve projeleri; “Girişimci Kulüp Ödülü” kategorisinde Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu, “E-Ticaret Girişim Ödülü” kategorisinde Finartz projesiyle Cihan Demir, Hüseyin Ergün ve Bora Gönül, “Yeni Girişimci Ödülü” kategorisinde Baharsun Tarım projesiyle Fahrettin Aksakal, “Kurumsal Girişimcilik Ödülü” kategorisinde Yaytek Makine firmasıyla Ekrem Eraslan, “Akademisyen Ödülü” kategorisinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Üçer, “Kamu Yöneticisi Ödülü” kategorisinde TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, “Basın/Yayın Ödülü” kategorisinde Doç Dr. Şahap Kavcıoğlu, “GİV Özel Ödülü” kategorisinde Şerif Enis, “Proje/Fikir Ödülü” kategorisinde 1.lik ödülü; Güçlendirilmiş Koruyucu Kontakt Lens projesiyle Prof. Dr. Nilgün KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN ve Araş. Gör. Serkan DAYAN, “Proje/Fikir Ödülü” kategorisinde 2.lik ödülü; Çok Fonksiyonlu Hibrit Kompozit İmplantlar projesiyle Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ , “Proje/Fikir Ödülü” kategorisinde 3.lik ödülü; Akıllı LED Isı Ölçer projesiyle Prof. Dr. Mehmet Arık ve Ahmet Mete Muslu ödüle layık görüldü.