"GETİR" Firması Sahi Nazım Salur'dan ücretsiz hizmet.

"Getir" Kurucusu Nazım Salur: Gıda kolisi dağıtımı şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur duyulacak iştir.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi yardım kampanyası kapsamında kolilerin dağıtımını ücretsiz olarak üstlenen Getir'in Kurucusu Nazım Salur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği ile birlikte yaptıkları gıda kolisi dağıtım kampanyasının şirketin bugüne kadarki en gurur duydukları iş olduğunu söyledi.

Gıda kolilerinin dağıtımı konusunda hijyen kurallarına titizlikle riayet edeceklerini vurgulayan Salur, "Kolileri, zili çalıp kapıya bırakacağız. Teslimata giden arkadaşımız eldiven ve maskeli bir şekilde teslimatı yapacak. Gıda kolilerini hazırlayanlar da bizim merkez depolarımızda bulunan, hijyen kurallarına titizlikle uyan arkadaşlarımız. Bu yardım noktasında herhangi bir nakit alışverişi veya kart kullanımı da olmayacağı için bu sürecin en güvenli bir şekilde yapılacağını düşünüyorum. Valilik tarafından gönderilen kolilerin tamamını bu şekilde titizlikle teslim edeceğiz." diye konuştu.