GENELKURMAY’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Bayburt Arpalı Beldesine Askeri kışlanın kurulması konusunda desteklerinden dolayı Genel kurmay Başkanı Yaşar Gülere ziyaret.

Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Askeri kışla konusunda desteklerinden dolayı Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güleri ziyaret ettiler.

Polat ve Polattimur,Arpalı Beldesine yapılacak olan 48.Tugay komutan yardımcılığı Kışlası yatırım sürecini takip eden Genel Kurmay Başkanı Yaşar Gülere teşekkür ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.