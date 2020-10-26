 ﻿
banner520

GENELKURMAY’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Bayburt Arpalı Beldesine Askeri kışlanın kurulması konusunda desteklerinden dolayı Genel kurmay Başkanı Yaşar Gülere ziyaret.

GENELKURMAY’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
26 Ekim 2020 Pazartesi 11:36

               Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Askeri kışla konusunda desteklerinden dolayı Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güleri ziyaret ettiler.

               Polat ve Polattimur,Arpalı Beldesine yapılacak olan 48.Tugay komutan yardımcılığı Kışlası yatırım sürecini takip eden Genel Kurmay Başkanı Yaşar Gülere teşekkür ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Etiketler; #Yaşar Güler #Abdurrahman Polattimur
Önceki Haber
Bayburtspor ,Elazığsporu 2-0 mağlup etti.
Sonraki Haber
Bayburtözelidarespor Kulüp Başkanı Tamer Saka İstifa etti.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.